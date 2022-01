“Never been real”, il nuovo singolo del duo torinese GLITCH PROJECT

Esce il 14 gennaio “NBR”, il nuovo singolo del duo femminile GLITCH PROJECT su etichetta Meat Beat e distribuito da Artist First.

È possibile scavare nel passato senza abbandonarsi totalmente ai ricordi per trovare risposta nelle esperienze? Attraverso un sound più intenso ed energico rispetto ai precedenti lavori questo è il tema di “NBR” (Never been real), un brano che evidenzia lo stato di tensione dello stare in equilibrio tra passato e presente.

«Con “NBR” abbiamo voluto spingerci oltre nella sperimentazione del suono – sottolineano le Glitch Project – è stata una grande sfida cercare di restituire la sensazione di tensione per come l’avevamo in testa, ci abbiamo lavorato veramente tanto»

Biografia

Glitch Project è un duo femminile formatosi a Torino. Maida Cerasino (voce) e Federica Pepe (polistrumentista) si incontrano nel 2018 e iniziano a autoprodurre i primi brani. Nell’autunno dello stesso anno pubblicano il loro primo singolo “Your Pride” a cui seguirà, nella primavera del 2019 l’uscita del primo EP “Enchain”.

Dopo diversi live decidono di dedicarsi esclusivamente alla ricerca del loro sound, con la registrazione del loro primo album. Ritornano sulle scene il 5 maggio 2021 con il nuovo singolo “Bloom”, apripista di una nuova era artistica, seguito dai singoli “Wane” (luglio 2021), “No More” (novembre 2021) e “NBR” (gennaio 2022).