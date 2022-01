Monumenti Aperti: nasce a Cagliari la Fondazione di Comunità di Patrimonio.

Il 2022 sarà un anno importante per Monumenti Aperti, la manifestazione nata a Cagliari nel 1997 da allora cresciuta tanto da essere ormai presente non solo nell’intera regione Sardegna ma anche in altre importanti regioni come il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Lazio e la Puglia.

Una crescita esponenziale, che ha avuto riconoscimenti straordinari come l’assegnazione del Premio Europa Nostra, e che vede l’iniziativa ormai trasformata in un progetto culturale di vasto respiro con il cuore sempre rivolto alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale. Un progetto che richiede sempre maggiori sforzi organizzativi e gestionali.

È proprio in quest’ottica di sviluppo che l’Organizzazione di Volontariato Imago Mundi, coordinatrice storica dell’iniziativa, si appresta a far nascere la Fondazione di Comunità di Patrimonio che prenderà il nome di Monumenti Aperti.

Un importante strumento di infrastrutturazione sociale per il territorio che non rappresenterà unicamente uno stimolo positivo tra i differenti soggetti della realtà locale, in quanto la Fondazione sarà un soggetto giuridico idoneo ad attrarre risorse e valorizzarle.

Ciò avverrà tramite l’ inserimento nel circuito della manifestazione, delle comunità locali che non hanno avuto modo di aderire alla rete nazionale per ragioni di bilancio.

La nascita della Fondazione sarà sostenuta da un Comitato che proprio in questi giorni sta aggregando diversi enti locali, istituzioni pubbliche e private dell’Isola. il Comitato avrà la responsabilità di dar vita alla nuova Fondazione di Comunità, avvalendosi dell’ organizzazione Imago Mundi, per sviluppare ed esprimere la propria capacità operativa utile alla realizzazione e costituzione della Fondazione.

Il Comitato per la nascita della Fondazione di Comunità di Patrimonio Monumenti Aperti intende svolgere un ruolo propulsivo sul territorio, affiancando e accompagnando gli enti, le istituzioni e le realtà organizzate la cui intenzione è quella di aderire al progetto; diventando così partner strategici facilitando l’ adesione di persone fisiche avviando inoltre il processo di allargamento progressivo per piccoli passi.