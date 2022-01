Montone in radio con “Le Onde”.

Esce il 14 gennaio su etichetta Himalaya Dischi e distribuito da Artist First “LE ONDE”, il nuovo singolo di MONTONE. Una riflessione sulla fugacità del tempo, sul vivere al massimo ogni istante, perché all’orizzonte ci sono sempre delle enormi onde pronte a spazzare via tutto in pochissimo tempo.

A fare da supporto a una chitarra elettrica dal tipico suono “clean” americano un tappeto di voci campionate che si intrecciano agevolmente con una base ritmica in stile East Coast, per dare origine a una miscela nuova e accattivante.

«“Le onde” è forse il brano più sperimentale che abbia scritto fino ad ora – sottolinea Montone – pur avendo dei suoni “strani” e fuori dai canoni del pop, riesce comunque ad avere un forte “appeal radiofonico”. È un brano che coniuga il cantautorato con sonorità rock e hip hop».

Biografia

Montone è il nome d’arte di Ferdinando Montone, musicista e autore che ha militato in tantissime band prima di iniziare a scrivere le sue canzoni in italiano nel 2017 e pubblicare nel 2019 il suo primo disco dal titolo “Slalom”. Vince il concorso per emergenti della rivista Classic Rock, che gli permette di esibirsi al Mei di Faenza.

A novembre dello stesso anno è ospite della trasmissione televisiva Stracult, in onda su Rai2 con il suo singolo “Drink Tropicale”. Durante il lockdown studia da producer e fonda l’etichetta Himalaya Dischi, iniziando a collaborare e produrre artisti della scena emergente romana. Il 5 novembre 2021 esce il brano “Le 4 di notte”, seguito dal nuovo singolo “Le onde”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 gennaio 2022.

