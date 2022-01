Milan: riprendere la corsa scudetto senza badare al passato

Inutile nascondere che la caduta di San Siro contro lo Spezia ha lasciato l’amaro in bocca a tutti.

L’errore dell’arbitro Serra successivamente sospeso ha influito e non poco sull’andamento della partita contro i liguri, ma soprattutto potrebbe pesare come un macigno sulla corsa scudetto o Champions League.

I rossoneri sono comunque attualmente i favoriti dietro l’Inter per l’arrivo alla vittoria in questo campionato di A 2021-2022 come si può vedere dai bookmaker come questo, ma il Napoli sta recuperando calciatori importanti, l’Atalanta è sempre fra le squadre migliori del nostro campionato, e inoltre la Juventus sembra abbia ritrovato una certa continuità di risultati e di gioco.

Possibilità di vincere lo scudetto per i rossoneri

Tornando alle possibilità reali dei rossoneri di fare proprio lo scudetto 2021-2022 a distanza di oltre 10 anni, la squadra allenata da Pioli viene inserita al secondo posto dietro l’Inter per due motivi principali. Uno è sicuramente la costanza che da almeno due anni contraddistingue le prestazioni di Theo e compagni, l’altro, molto più concreto è l’eliminazione dei rossoneri da tutte le competizioni europee.

Il fatto di non giocare in Europa durante la settimana potrà far concentrare il gruppo sulle partite di campionato, e ciò potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto a Inter, Atalanta, Napoli e Juventus. L’Inter e la Juve sono difatti impegnate in Champions, mentre i partenopei e gli orobici in Europa League, competizione che fra le altre cose entrambe le squadre possono vincere.

Le condizioni di Ibra e Giroud: ago della bilancia

Se invece esistono dei dubbi nell’ambiente rossonero e fra gli esperti e amanti di calcio, questi sono assolutamente legati alle condizioni dei due centravanti milanisti Giroud e Ibrahimovic. Il valore dei due attaccanti è fuori discussione, entrambi vincenti dovunque e con tante maglie, ambedue goleador senza confini e senza tempo.

Ma la carta d’identità dei due top player rossoneri si potrebbe far sentire: già in realtà quest’anno Pioli ha dovuto fare a meno spesso di uno dei due, o addirittura dei due assieme, cosa che ha un po’ sconvolto le carte in tavola del Milan che come sostituti non ha vere e proprie punte centrali, ma due come Rebic e Leao che tendono maggiormente a giocare la palla. Le chances del Milan di poter lottare fino alla fine con l’Inter per la vittoria dello scudetto risiedono soprattutto nei piedi e nella forma fisica dei due bomber, oltre che alla costanza che riuscirà ad avere l’Inter di Simone Inzaghi, finora davvero inarrestabile e meritevole dello scudetto che porta sul petto da inizio anno.