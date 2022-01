Mercato auto 2021: le profonde differenze sul territorio

Mercato auto 2021: In un anno critico per il mercato automobilistico, le province italiane hanno dimostrato dinamiche molto eterogenee fra loro in termini di rinnovo, anzianità e valore del parco auto e di propensione all’elettrico

Il mercato auto 2021 è stato asfittico, con circa un milione e mezzo di auto immatricolate, sostanzialmente in linea con il 2020 (anno pesantemente impattato dal Covid) e con una riduzione del 23% rispetto al 2019 (circa 400mila auto in meno). Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi su milioni di preventivi assicurativi effettuati sul portale nel corso dell’anno per analizzare le differenze sul territorio in termini di auto nuove sul totale e altre peculiarità locali.

Come si evince dal Grafico 1, nel 2021 la percentuale di auto nuove sul parco totale, mediamente a livello nazionale pari al 3%, è stata molto diversa fra le diverse province italiane. In particolare:

I valori più alti si raggiungono a Milano (4,6%) , Varese (3,9%) e Como (3,8%);

, Varese (3,9%) e Como (3,8%); Ogliastra con l’1% registra la percentuale più bassa , seguita da Caltanissetta, Nuoro e Medio Campidano con l’1,4%; Le tre province dove si registra un’età mediamente più bassa sono Prato, con 9,4 anni , Pisa (9,8) e Firenze (9,9); Si raggiungono valori molto più elevati a Ogliastra (14) , Nuoro (13,5) ed Enna (13,3); Tra le grandi province sono Milano e Torino quelle con il parco auto più giovane, rispettivamente 10,1 e 10,5 anni, seguite da Roma (10,8), Napoli (11,6%) e Palermo (12,3%).Tra le province più popolose si piazza sopra la media italiana Torino, con un 3,7%, in linea Roma con un 3,1%, mentre con valori più bassi troviamo Napoli (2,4%) e Palermo (2,5%).

, seguita da Caltanissetta, Nuoro e Medio Campidano con l’1,4%;

Grafico 1 – Percentuale auto nuove sul parco auto totale

advertisement

Andando ad analizzare l’incidenza delle auto elettrificate (ibride ed elettriche) sulle auto nuove (Grafico 2), è interessante notare che esse costituiscano circa un terzo del totale, con profonde differenze sul territorio:

La migliore è Aosta, dove oltre la metà delle auto nuove è elettrificata (58,1%) , seguita a distanza da Gorizia (43,1%) e Vercelli (42,9%);

, seguita a distanza da Gorizia (43,1%) e Vercelli (42,9%); Valori molto più bassi si registrano invece a Crotone (10,8%), Agrigento (15,2%) e Rovigo (17,3%);

Incidenza elevata anche a Roma (40,2%) e Milano (37,8%), seguite da Torino (32,2%), Palermo (28,1%) e Napoli (23,6%).

Grafico 2 – Percentuale auto elettrificate sul nuovo

l basso numero di vendite del 2020 e 2021 ha comportato un incremento dell’età media del parco auto italiano, ora valutabile in circa 11 anni. Come si può notare dal Grafico 3, anche in questo caso la situazione è estremamente variegata:

Grafico 3 – Età media del parco auto



Coerentemente a quanto accade per l’anzianità del parco auto, anche il valor medio delle auto varia molto per provincia (Grafico 4). A fronte di un valor medio nazionale pari a circa 5500€ nel 2021, si può notare che:

Prato è l’unica provincia dove il valore medio supera i 7000€, seguita da Bolzano (6915€) e Pisa (6799€);

seguita da Bolzano (6915€) e Pisa (6799€); L’unica provincia a scendere sotto i 3000€ è Ogliastra, con 2744€, seguita da Nuoro (3389€) e Medio Campidano (3628€);

seguita da Nuoro (3389€) e Medio Campidano (3628€); Nelle province con più abitanti si registra un valore sopra la media a Milano (6660€) e Torino (5947€), seguite da Roma (5416€). Napoli (4455€) e Palermo (4151€).

Grafico 4 – Valore medio del parco auto