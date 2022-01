Maracalagonis, uomo allontanato da casa per maltrattamenti sulla ex

22 gennaio 2022, Maracalagonis. I carabinieri della locale Stazione hanno notificato a un 48enne del luogo, operaio noto alle forze dell’ordine, un’ordinanza che dispone la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip – in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere dall’uomo nei confronti della ex convivente. Il destinatario della misura dovrà pertanto tenersi a debita distanza dalla propria vittima a scanso di ulteriori provvedimenti, possibili in caso di mancato rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, quali la custodia cautelare presso la propria abitazione o addirittura il carcere in caso di reiterazione delle condotte.