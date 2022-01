Manuel Rossi Cabizza rappresenterà la Sardegna al Premio Lucio Dalla a Sanremo 2022

Manuel Rossi Cabizza, notissimo artista sassarese nell’ambiente musicale sardo, sarà l’unico artista a rappresentare la Sardegna in quel della 5^ Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo. Convocato dal Patron Maurizio Meli, Manuel Rossi Cabizza parteciperà anche alla 9^ edizione del prestigioso Premio a Roma prevista dal 3 al 5 Marzo prossimo.

Un curriculum di grande spessore artistico e di grande animo umano, Manuel si esprime come polistrumentista, cantautore, arrangiatore, finanche attore. Ha collaborato con Canale 5 e vanta numerose importanti collaborazioni e attività artistiche, tra cui Bianca Atzei e Pino e gli Anticorpi, che sono pubblicate sul sito dell’artista sassarese su https://www.manuelrossicabizza.com/ .

advertisement

Da oltre 3 lustri sta alla corte del decano dei cantautori sardi l’apprezzatissimo in tutta Italia, e non solo, Piero Marras.

In piena pandemia, circa un anno fa, contatta il Patron di Premio Lucio Dalla Maurizio Meli per partecipare all’8^ edizione.

Tra pandemia e impegni concertistici ha dovuto però rinunciarvi all’ultimo e rimandando il tutto al 2022 con ben due degli appuntamenti nazionali del Premio. Sanremo appunto e Roma a distanza di un mese l’uno dall’altro. Cabizza e Meli decidono così di sentirsi al telefono per via di questo rinvio.

Un colloquio che ha portato i due a stringere una forte amicizia nel corso di questi mesi. I punti di forza sono l’amore per la musica, il palco, l’arte nella propria più profonda essenza e l’amore per gli animali.

Manuel Rossi Cabizza dunque si esibirà con un suo brano dal titolo “Dio Ubriaco” e di seguito l’interpretazione del brano “Caruso” di Lucio Dalla.

Altra curiosità che ci perviene dalla INFM Produzioni, organizzatrice degli eventi targati Premio Lucio Dalla, è che a Roma, a rappresentare la Sardegna, oltre a Manuel Rossi Cabizza ci sarà anche il giovanissimo organettista Luca Cocco di Ardauli in qualità di ospite e fortemente voluto dal Patron Maurizio Meli.

In entrambe gli eventi poi saranno presenti produttori discografici e tv nazionali nonché la rappresentanza dell’AFI (Associazione Fonografici Italia) nella persona del produttore discografico Michele Schembri che sarà presente a Sanremo anche in qualità di collaboratore ed editore di alcuni brani del nuovo album di Iva Zanicchi.

Appuntamento dunque con Manuel Rossi Cabizza alla 5^ Vetrina di Premio Lucio Dalla il 4 Febbraio presso le sale del Grand Hotel Des Anglais, col coordinamento generale di Alfonso Stagno della Show Events di Roma.

L’evento sarà teletrasmesso anche sul network nazionale Odeon TV del gruppo editoriale Gold TV.