M’AMA O NON M’AMA: SETTE VINI PER GIOCARE CON L’AMORE.

Per San Valentino Studio Cru propone un bouquet speciale per festeggiare l’amore in tutte le sue sfumature: sette fiori raccontano le peculiarità olfattive, visive e “caratteriali” di sette vini da sorseggiare assieme alla dolce metà.

Ecco le proposte selezionate per un brindisi dedicato all’amore, da assaggiare in occasione del 14 febbraio o, perché no, giocando con i petali di una margherita.

Calla Bianca



Le Morette

Metodo Classico Spumante Brut

A San Valentino brinda con il Metodo Classico Brut de Le Morette. Prodotto solo nelle migliori vendemmie da un’attenta selezione di uve turbiana e chardonnay, la presenza del vitigno internazionale ingentilisce e conferisce grande eleganza a questo Blanc de Blanc firmato da Valerio, Fabio e Paolo Zenato. Si presenta di colore giallo paglierino, con riflessi dorati brillanti, e dal perlage fine, sottile e persistente. Al naso lo caratterizzano ampi sentori di nespola e mandorla fresca, con fondo di crosta di pane. Ampio, ricco e vellutato, con una piacevole nota di freschezza e mineralità, è arricchito da leggeri sentori balsamici.

Per la festa degli innamorati lo accompagniamo a una calla bianca, simbolo di fedeltà e di amore puro.

Lisianthus

Mosnel

Franciacorta Brut Nature

Vivace e di innata eleganza, il Franciacorta Mosnel Brut Nature è un omaggio all’equilibrio e all’armonia della natura. Lo associamo al Lisianthus bianco, che nel linguaggio dei fiori rappresenta la grazia e la delicatezza, caratteristiche che lo rendono un perfetto messaggero d’amore, preludio di un bacio e di un tenero sentimento appena sbocciato.

Composto da Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, il Franciacorta Brut Nature è una cuvée da sole uve biologiche che matura in cantina almeno 24 mesi sui lieviti, piena espressione dello Stile Mosnel.

Il calice cristallino dai toni oro bianco e accenni verdolini rivela un energia vitale accesa di freschezza: il cedro e il pompelmo incontrano le note floreali di biancospino, caprifoglio e verbena, unendosi alla pesca bianca e all’uva spina. Il respiro arioso della giovinezza torna in un sorso generoso senza sbavature, teso e dinamico, con un finale vivace e sapido.

Fiore di ciliegio

Bellenda

Prosecco Doc Rosè

Per un San Valentino più informale, ma mai banale, Bellenda propone il Prosecco Doc Rosè, un brut millesimato nato dalle migliori uve di Glera e Pinot Nero provenienti dal territorio trevigiano. Accattivante nella forma e nel colore, il vino è infatti contraddistinto da un rosa tenue brillante e da una schiuma abbondante ed evanescente, frutto di una vendemmia curata e selezionata. Sfumature delicate e sentori fruttati trovano espressione nell’armoniosa semplicità dei fiori di ciliegio, che con petali rosei e delicati celebrano la bellezza e l’amore per la natura incontaminata.

Fiordaliso

Sincette

Riviera del Garda Classico Valtènesi Chiaretto DOC

Per San Valentino dona a chi ami una sinfonia di profumi e colori. Il Valtènesi Chiaretto DOC di Sincette, da uve groppello, marzemino e barbera vinificate in rosa, avvolto in un mazzo di fiordalisi, augurio di felicità per gli innamorati secondo la cultura orientale.

Di colore rosa salmone chiaro, al naso è accattivante e delicatamente affumicato, con leggeri sentori di nocciola, banana, pera e bacche rosse. Sorso dopo sorso al palato si rivela fine, morbido e cremoso, per diffondersi armoniosamente nel finale.

Nell’etichetta che lo riveste, rappresentazione del “disordine organizzato” di territorio, flora e fauna, prende forma il metodo biodinamico di Sincette: l’ascolto della natura nel rispetto delle leggi che la governano e la coltivazione della terra senza arrecarvi danno.

Fiore di Vaniglia

Cantina Toblino

Baticòr

Eccellenza e raffinatezza in un calice di vino: Baticòr di Cantina Toblino è quel Pinot nero che sorprende con un profumo intrigante di frutti rossi e delicate note speziate di noce moscata e vaniglia. E proprio l’abbinamento con il fiore della vaniglia esalta la dolcezza, la sensualità e la preziosità di un vino elegante, dal finale rotondo, armonioso e intenso. Una melodia di aromi unica, ideale per celebrare la storia di un grande amore.

Rosa Rossa



Gravner

Rosso Breg Gravner 2007

Il Rosso Breg Gravner 2007 è un vino importante che arriva sul mercato dopo 14 anni di affinamento. Nasce da uve pignolo, unico vino a bacca rossa che Josko ha scelto di continuare a produrre assieme alla bianca ribolla, fermentate sulle bucce in anfora interrata con lieviti indigeni e senza alcun controllo della temperatura. Imbottigliato con luna calante senza chiarifica né filtrazione, è un vino ricco di tannini, che non ha fretta e cresce nel tempo. Come i grandi amori. Lo abbiniamo al più classico dei fiori da innamorati, la rosa rossa.

Calicanto



Maculan

Acininobili

Per la festa degli innamorati Cantina Maculan propone Acininobili, un vino elegante e sontuoso nel bilanciamento di dolcezza e acidità. Risulta pertanto pregevole col salato e sublime in conclusione di una serata da ricordare. Nel calicanto – fiore invernale tipico dei mesi di gennaio e febbraio – il vino ritrova le sfumature dorate e i profumi avvolgenti delle uve vespaiole di Breganze impreziosite dalla botritis cinerea, muffa nobile sinonimo di pregio e di ricche sinfonie aromatiche. Gli acini sono selezionati e raccolti a mano con cura. L’affinamento prevede due anni di sosta in barriques nuove di Allier e quindi sei mesi in bottiglia.