Locazione di tre immobili a uso non abitativo

Locazione di tre mmobili. Gli interessati, previo sopralluogo, potranno presentare la candidatura inviando un plico all’Ufficio Patrimonio

Scadrà alle 11 dell’11 marzo 2022 il termine per la presentazione delle offerte per partecipare all’Asta pubblica per la locazione di tre unità immobiliari per uso non abitativo di proprietà comunale (Anno 2022).

Le unità immobiliari sono situate in via Rockefeller 28, via Sonnino 207 e via Rockefeller 30. Nelle stesse è escluso l’uso abitativo e sono vietate le attività di sexy shop e attività similari, sala giochi e agenzia di scommesse.

La durata contrattuale della locazione è fissata in sei anni, rinnovabili tacitamente per ulteriori sei anni.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, dovranno far pervenire la propria candidatura, entro il termine di scadenza, al Comune di Cagliari – Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza – Ufficio Patrimonio – c/o Ufficio Protocollo Generale, via Crispi n.2 – 09124 Cagliari.

Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura “NON APRIRE – ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 3 UNITA’ IMMOBILIARI PER USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN CAGLIARI – ANNO 2022. potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta ma l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità in caso di consegna oltre il termine per motivi ad essa non imputabili.

Gli interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso gli immobili oggetto del bando previo appuntamento da richiedersi al Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza – Ufficio Patrimonio alla casella mail patrimonio@comune.cagliari.it.

I plichi pervenuti saranno aperti il 15/03/2022, alle 10 presso il Comune di Cagliari – Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza – Ufficio Patrimonio – via Sauro, 19 – Piano IV – Cagliari.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio chiamando i numeri 070/6777112 – 070/6777365 – 070/6777364.