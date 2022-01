Libri. Fiabe reali a lieto fine: la vita nel canile secondo Francesco Cerquetti

L’Antonio Crepaldi editore annuncia la pubblicazione del libro del dott Francesco Cerquetti. #IOSONOACASA

Perché le favole più belle sono quelle vere – storie di cani di canile e piccole e grandi magie quotidiane.

Francesco Cerquetti educatore cinofilo Siua, da anni mette la sua conoscenza al servizio dei cani meno fortunati, quelli ospiti dei canili. In questo libro, scritto in toni di fiaba, racconta dieci storie a lieto fine di cui è stato artefice e testimone. Adozioni di cani il cui destino sembrava segnato per problemi comportamentali, ma che poi, quasi per magia è apparsa la famiglia giusta. Una di queste storie ne è protagonista, Cesare un splendido dobermann entrato in canile perché aggressivo, destinato a morire lì, ma poi, come in una fiaba, è arrivata la famiglia di Pierluigi che ha voluto conoscerlo e grazie ad un percorso con l’educatore lo ha portato a casa.

Dieci fiabe vere per sensibilizzare il pubblico sul problema dei canili

Il libro vanta anche di due ‘chicche’: la prefazione del direttore: Antonio Crepaldi e la foto di copertina è di Silvia Amodio, fotografa famosa per ritrarre uomini e animali.

L’ incasso dei diritti d’autore sarà interamente impiegato per finanziare progetti sull’ adozione responsabile nei canili.

Nota sull’ autore: Francesco Cerquetti laureato in filosofia, con Master in Etologia e Benessere animale, ed educatore cinofilo Siua. Tra le altre cose scrive per Kodami giornale del web che tratta argomenti di animali.