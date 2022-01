LIBRI: ALZHEIMER REVOLUTION, della neuroscienziata Maria Teresa Ferretti

“ALZHEIMER REVOLUTION” (prefazione di Paola Barbarino – Amministratore Delegato, Alzheimer’s Disease International) è il nuovo libro, dal taglio divulgativo, della neuroscienziata Maria Teresa Ferretti, esperta di Alzheimer e medicina di genere. La pubblicazione del volume, disponibile in tutta Italia dal 3 febbraio 2022, è curata da Edizioni Mondo Nuovo.

Alzheimer Revolution muove dalla consapevolezza di quanta poca

informazione ruoti attorno ai progressi scientifici legati a questa

malattia. La recente notizia che l’ente regolatore europeo (EMA) non

ha approvato aducanumab, un farmaco contro l’Alzheimer, ha

generato molta delusione, rinforzando l’idea che sia una malattia

invincibile e incomprensibile. Questo libro si rivolge alle famiglie e ai

pazienti per dare un messaggio di speranza, basato su evidenze

scientifiche di rilievo internazionale che spesso fanno fatica a

raggiungere il grande pubblico.

Il contesto familiare

La dottoressa Ferretti, con un linguaggio semplice ma accurato, offre

con il suo libro una panoramica sulle scoperte più entusiasmanti degli

ultimi anni, mettendone in evidenza l’impatto per le persone malate

e i familiari.

L’autrice, pertanto, si sofferma sulla nuova definizione molecolare di

malattia. Esamina la rivoluzione scientifica dai biomarcatori ai nuovi

farmaci, fino alle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Affronta il tema della medicina personalizzata e di quanto sia indispensabile per la cura e la prevenzione delle malattie, tenendo così conto della variabilità individuale dei geni, dell’ambiente e dello stile di vita di ogni persona.

advertisement

Una patologia a carattere eterogeneo

Si sofferma sull’ eterogeneità della malattia, in particolare sulle differenze fra uomini e donne che sono centrali nella sua ricerca. Un altro

aspetto ampiamente trattato nel libro sono i fattori di rischio modificabili per l’Alzheimer e come un loro controllo può aiutare a prevenire l’Alzheimer. “Alzheimer Revolution” offre anche un esame dei nuovi farmaci che stanno arrivando sul mercato contro l’Alzheimer, spiegandone il meccanismo d’azione e le difficoltà di sviluppo e approvazione.

Tutti i temi sono illustrati mettendo in evidenza il ruolo centrale delle famiglie e del paziente stesso nel percorso terapeutico, incoraggiando il lettore ad una ‘rivoluzione’che lo veda protagonista della sua salute.

Grazie a questo viaggio tra le ultime scoperte di questo tempo l’Alzheimer viene spogliato dei timori, della vergogna che lo contraddistingue e diventa una patologia come le altre.

Biografia

MARIA TERESA FERRETTI è una neuroscienziata esperta di Alzheimer e medicina di genere, divulgatrice scientifica e TEDx speaker. E’ co-fondatrice e direttrice scientifica dell’organizzazione non a scopo di lucro ‘Women’s Brain Project’. Ha pubblicato i suoi lavori di ricerca in prestigiose riviste scientifiche internazionali. Autrice nel 2021 del libro “Una bambina senza testa” scritto insieme alla neuroscienziata Antonella Santuccione Chadha, un dialogo fra due ricercatrici sulle malattie che colpiscono il cervello e la mente (Edizioni Mondo Nuovo – Pescara).