LGNet: Quaranta rifugiati riqualificheranno tre cimiteri genovesi

Prende il via a Genova il progetto LGNet. Quaranta rifugiati, provenienti da Africa e Pakistan, riqualificheranno tre cimiteri genovesi nelle zone di Cesino, Pegli e Sestri Ponente.

Il progetto, che è finanziato dall’Unione Europea e vede Genova prima città

italiana coinvolta, ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e

il benessere sociale attraverso l’impegno civico dei migranti nei

territori dove è alta la presenza di cittadini stranieri, che non hanno

ancora raggiunto un sufficiente livello di integrazione.

LGNet rappresenta, pertanto, un percorso educativo-lavorativo,

sociale e civile, che mira ad arginare i fenomeni di grave esclusione

e isolamento sociale, abitativo, sanitario e sociosanitario delle

persone migranti, regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

Questo percorso richiede, tuttavia e prima di tutto, ai beneficiari la

capacità di essere presenti nel sistema cittadino in modo cogente, non

riconoscendosi solo come destinatari di aiuto ma impegnandosi a

fornire il proprio contributo, per il miglioramento della città e del

territorio che li sta ospitando.