Leonardo; Cantonetti (Uilm): ” Firmato accordo per rilanciare Divisione Aerostrutture”

“Oggi a Roma insieme a Fim e Fiom abbiamo firmato l’accordo con la Direzione di Leonardo che segna l’inizio di un nuovo percorso industriale per la Divisione Aerostrutture.

Quattro stabilimenti e 4.500 lavoratori che grazie all’accordo quadro firmato oggi potranno contare su investimenti di oltre 300 milioni di euro e su un rinnovato slancio commerciale che getterà le basi per il rilancio industriale di tutti i siti, a partire da quello di Grottaglie che finalmente vede assegnarsi una commessa aggiuntiva a quella del Boeing 787″. Lo dichiara Bruno Cantonetti, Segretario nazionale Uilm e Responsabile del settore.

“Inoltre – aggiunge Cantonetti – con questo accordo è stato stabilito che la commessa italiana per il Drone militare EUROMALE verrà realizzata nei siti di Grottaglie, Foggia e Nola”.

“Il vuoto lavoro del 2022 – continua – sarà gestito con un piano di trasferimenti e prestiti verso le altre Divisioni di Leonardo, con 500 prepensionamenti e col ricorso alla cassa integrazione Ordinaria. Tutte queste azioni consentiranno di limitare le criticità al solo anno 2022”.

“Sono previste attività aggiuntive per tutti i siti e Pomigliano si avvia a diventare uno dei centri che al Sud restituiranno slancio e vigore al Distretto Aeronautico Campano grazie alla valorizzazione dei percorsi di formazione e ricerca dell’Aerotech Campus in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli” aggiunge.

“Sono state necessarie alcune settimane di confronto ed uno sciopero generale ma il risultato raggiunto crea il giusto clima di stabilità per concentrarsi su veri obiettivi di crescita industriale in un settore molto impattato dalla pandemia. – prosegue – Nei prossimi giorni si terranno le assemblee con i lavoratori per illustrare i contenuti dell’accordo firmato oggi”.

“Esprimiamo soddisfazione per un accordo che getta le basi per una ripresa credibile – conclude – continueremo a monitorare ogni avanzamento del piano industriale”.