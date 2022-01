L’Elfo – “Uzi”, il quinto video-episodio della serie “MILORD”, prossimo Ep dell’artista catanese

Esce oggi in digitale e su YouTube UZI, il nuovo brano firmato dall’artista catanese L’ELFO, pronto per l’imminente pubblicazione del nuovo Ep MILORD, presto fuori per Magnitudo (powered by Time Records).

UZI è il quinto estratto di questa serie musicale in video-episodi, e dei sette singoli che la compongono rappresenta quello stilisticamente più sperimentale e inedito nella tracklist.

Le sue sonorità tra il punk e l’alternative rock ad opera di ERRE fanno da sfondo a un nuovo slancio nella scrittura de L’Elfo, che mette alla prova le proprie rime su tappeti musicali ancora mai esplorati.

Per uno fra i più apprezzati rapper dello Stivale, UZI è la dimostrazione che anche su terreni non ancora battuti si può seguire il fil-rouge di una storia con efficacia. Qui, l’attenzione si sposta dai temi trattati nei singoli precedenti – le relazioni amorose (Insonnia), la precarietà dei rapporti (Fragili), il confronto con se stessi (Scuola), i legami tossici (Saturno) – alla totale perdita del controllo in una fuga caotica e confusionaria, ma anche divertente, con la ragazza dei propri sogni.

L’uzi del titolo è la rappresentazione della musica del rapper, carica di cartucce (le rime) pronte a dimostrare chi è il migliore in questo gioco. Con una buona dose di autocelebrazione (dalla Sicilia mi sto prendendo l’Italia), e due nuove strofe ricche di immagini – a volte anche un po’ spinte – L’Elfo ci fa salire sulla sua adrenalinica giostra, soprattutto mentale. E quando si scende, la testa continua a girare…

Il videoclip è, come i precedenti, a cura di Graziano Piazza.