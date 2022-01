Lega Sardegna: “Mozione sul tema energia per sostenere le aziende energivore della Sardegna e garantire la competitività”

La Lega Sardegna ha depositato una mozione in Consiglio Regionale avente come primo firmatario il responsabile regionale del Dipartimento Energia, Michele Ennas, con la quale si propone il ripristino del servizio di superinterrompibilità.

“Il servizio di superinterrompibilità, reso esclusivamente nei territori delle due isole maggiori (Sardegna e Sicilia), risulta tecnicamente simile all’interrompibilità ma con una remunerazione economica più alta che consente di compensare l’assenza di accesso ad altri strumenti e, nel contempo, soddisfa le esigenze di gestione della rete in sicurezza da parte di Terna ma anche ora, in ottica phase-out, risulta a sostegno del dispacciamento in sicurezza delle rinnovabili non programmabili esistenti e future.” Afferma il Consigliere Regionale Michele Ennas.

“Oggi le aziende energivore insulari subiscono una pesante penalizzazione dal punto di vista dell’equità elettrica rispetto ai soggetti energivori peninsulari. Quello della superinterrompibilita’ è un sistema temporaneo, in passato già realizzato, che consente di venire incontro all’emergenza che si sta affrontando sui costi dell’energia, vista anche la condizione di insularità che la Sardegna vive in materia di competitività.

Da parte del nostro Gruppo si sta lavorando per trovare una soluzione che possa risolvere a lunga gittata il problema energetico, un lavoro frutto di continue interlocuzioni con i nostri rappresentanti a Roma in particolare il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il Senatore Paolo Arrigoni e la sottosegretaria al Mite, Vannia Gava, la quale parteciperà al webinar organizzato giovedì con l’esecutivo regionale.”

Interviene il segretario regionale Lega Sardegna Per Salvini Premier, Dario Giagoni.

“In attesa della conclusione dei lavori del cavo sottomarino Tyrrenian Link abbiamo il dovere di garantire un riequilibrio dei costi per le aziende sarde. Il tema dell’Energia, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, è da sempre centrale nel programma del nostro movimento. Lavoriamo per difendere le imprese sarde e su questa battaglia ci auspichiamo di trovare il più largo consenso politiche anche dalle altre forze politiche.” Conclude il Capogruppo Lega in Consiglio Regionale Pierluigi Saiu.