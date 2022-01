Le squadre di calcio più insultate sul web

La stagione calcistica è in pieno svolgimento e i tifosi delle squadre di Serie A non solo tifano per le loro squadre allo stadio, ma intraprendono anche battaglie a colpi di

Tweet con i loro rivali. In un’analisi di circa 670 000 tweet, la piattaforma d’informazione Sitiscommesse ha scoperto che i rapporti tra

tifoserie rivali non sono quasi mai pacifici: secondo l’analisi, in media un tweet su dieci sulle squadre di Serie A contiene un insulto: ca**o è la parolaccia preferita dai tifosi.

La Sampdoria è la squadra che viene più insultata in internet

Per la Sampdoria l’attuale stagione non sta andando male solo sul campo,

(in classifica sono infatti quindicesimi), ma anche online. Con una

percentuale di imprecazioni del 18%, il club genovese è a capo di una

triste classifica su Twitter – infatti quasi un tweet su cinque che li

riguarda, contiene una parolaccia. Tra i rivali cittadini di Milano, il

Milan è in vantaggio nel discutibile duello dei club più insultati:

con una percentuale del 16,3%, la squadra del giocatore svedese Zlatan

Ibrahimović si piazza al secondo posto davanti all’Inter. I nerazzurri

vengono insultati nel 12,8% dei tweet che riguardano la società. Il

quarto posto va al club della capitale AS Roma con una percentuale di

insulti del 12,5%, seguito dal Genoa CFC, la più antica squadra di

calcio italiana, con il 12,1% e dall’Hellas Verona (10,7%).

Anche la Juventus, per anni padrona del campionato italiano, è

argomento di conversazione online: il 9,8% di tutti i tweet su questa

squadra contiene parole come ca**o, vaffan*ulo o porca pu**ana. La

Lazio, i cui tifosi hanno attirato l’attenzione in passato per episodi

di razzismo, è all’ottavo posto con una percentuale dell’8,9%. Torino

FC e US Sassuolo completano la top ten rispettivamente con l’8,3% e

l’8,1%.

I fan del Venezia FC raramente imprecano

Solo l’1,1% dei tweet sul Venezia FC contiene un insulto. I tifosi di

calcio su Twitter non sono così gentili con nessun’altra squadra. Anche

lo Spezia Calcio (2,3%) e l’Empoli FC (3,1%) si imbattono raramente in

insulti e parolacce, così come la Fiorentina, dove solo il 4% dei tweet

contiene un insulto. L’Atalanta, che da qualche anno ha successo sia in

campionato che in Champions League, viene insultata solo nel 5,5% dei

tweet.

Anche se i tifosi del Cagliari Calcio hanno tutte le ragioni per essere

scontenti della loro attuale posizione a rischio di retrocessione, il

club è attaccato poco frequentemente in rete, con una percentuale di

insulti del 5,8%. Lo SSC Napoli, è insultato solo nel 7% di tutti i

tweet, così come anche il Bologna FC. Anche l’Udinese Calcio e l’US

Salernitana ricevono una bassa percentuale di insulti, rispettivamente

il 7,7% e il 7,8%.

ca**o è la parolaccia più popolare in assoluto

Più della metà di tutti i tweet con un insulto contengono la parola

ca**o (56,8%), rendendola la parolaccia più popolare tra i tifosi. Al

secondo e terzo posto ci sono vattene (10,9%) e vaffan*ulo (6%). Anche

Pu**ana e porco sono usati frequentemente nelle discussioni sui club di

Serie A: il 4,9% e il 3,7% dei tweet con insulti contengono queste due

parolacce.

I risultati completi dell’analisi sono disponibili al seguente link:

https://www.sitiscommesse.info/serie-a-squadre-piu-insultate/ [2]

Informazioni sull’analisi

Per l’analisi, sono stati esaminati tutti i tweet in cui almeno uno dei

20 club di Serie A è stato menzionato in relazione a una delle parole

chiave. un totale di circa 670.000 tweet sono stati presi in analisi nel

periodo dal 24/09/2019 al 24/09/2021.

Sitiscommesse è la piattaforma di informazione sul mondo delle

scommesse online, offrendo a giocatori e appassionati di betting un

comodo strumento per districarsi nella selva di bookmaker online,

promozioni, offerte, quote e palinsesti.