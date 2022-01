Le soluzioni pratiche per affrontare le difficoltà nello studio

Se mai c’è stato un momento in cui studiare pare essere quanto di più complicato possa capitare, il periodo corrente è quello che più di tutti mette paura: tra difficoltà a stare in classe tutti assieme e DAD gli studenti dei nostri giorni, dai 6 anni all’università, vivono l’incertezza di poter sentire correttamente le spiegazioni degli insegnanti e, di conseguenza, rischiano di maturare incertezza verso le future professioni a cui ambiscono.

Ma ci sono degli aspetti che, a prescindere dalle difficoltà attuali, rimangono il vero problema per cui uno studente può sperimentare difficoltà ad apprendere i materiali che studia. In effetti ci si chiede sempre come è possibile che a volte ci si dimentica ciò che si è appena studiato? Come si può porre rimedio alle manifestazioni indesiderate che talvolta si presentano durante lo studio?

Che sia una semplice sensazione di sonnolenza o la totale mancanza di voglia di studiare, condita da tutta una gamma di altre sensazioni che talvolta lo studente subisce (confusioni, esasperazione, strane sensazioni allo stomaco…), esistono soluzioni pratiche tramite le quali lo studio può andare più liscio e indirizzano lo studente ad essere più entusiasta ed indirizzato a come potrà applicare il materiale che studia.

Basato sulle tecniche esposte nei materiali relativi alla tecnologia di studio di L. Ron Hubbard, il webinar che si terrà nella serata di martedì 25 gennaio fornirà una serie di risposte alle domande di cui sopra e darà una spiegazione di quelle che sono le principali barriere allo studio.

L’appuntamento è per le 20:30 e sarà necessario iscriversi preventivamente accedendo al seguente link: https://webinaibarriereallostudio.gr8.com/

La partecipazione è completamente gratuita ed aperta a persone di qualsiasi preparazione scolastica.