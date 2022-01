Lavori in corso a La Maddalena: i divieti imposti dall’autorità portuale.

Il Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, rende noto che tra il 17.01.2022 al 26.02.2022 sarà posto in essere l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sul territorio Comunale, tratto Banchina Medaglia d’Oro e fronte Ufficio Postale, nel comune di La Maddalena (SS).

Divieti

Nel periodo sopra indicato e durante l’esecuzione dei lavori, all’interno delle aree di cantiere ricadenti all’interno del demanio marittimo, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, è fatto assoluto divieto di accedere, di sostare e di transitare alle persone e ai veicoli non autorizzati dal

direttore dei lavori inerente gli interventi in argomento.

Non sono soggette/i al divieto:

1. le persone e i veicoli facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori o dalla stessa autorizzate;

2. le persone e i veicoli appartenenti o autorizzate dal Comune di La Maddalena;

3. le persone e i veicoli della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;

4. le persone e i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non

prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di

appartenenza.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nell’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e/o reato perseguito a termine di Legge.