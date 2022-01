Lavori di manutenzione al pontile di Liscia Renè in località Lisca di Vacca

Ordinanza della Guardia Costiera di La Maddalena: “Lavori di manutenzione straordinaria ad un pontile in pietrame e calcestruzzo a Liscia

Renè in località Lisca di Vacca, nel Comune di Arzachena (SS)”.

La società “Lavori Marittimi Pin”, nel periodo compreso tra il 01.02.2022 al 15.04.2022, effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria ad un pontile in pietrame e calcestruzzo a Liscia Renè in località Lisca di Vacca, nel Comune di Arzachena (SS), all’interno dello specchio acqueo delimitato dai punti riportati in foto.

L’intervento verrà effettuato dalla società “Lavori Marittimi Pin” avvalendosi di nr. 1 operatore tecnico subacqueo e dell’unità M/N SARDINIA, iscritta al nr. OL 1033 dei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dalla Capitaneria di Porto di Olbia.

Divieti e Coordinate

Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori è vietata:

a) la balneazione;

b) il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale;

c) la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

Non sono soggette/i al divieto di cui al precedente comma:

1. le persone e i veicoli facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori o dalla stessa autorizzate;

2. le persone e i veicoli appartenenti o autorizzate dal Direttore dei lavori;

3. le persone e i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in Servizio;

4. le persone e i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non

prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di

appartenenza.

PUNTO LATITUDINE (WGS 84) LONGITUDINE (WGS 84)

A 41° 08.612’N 9° 30.962’E

B 41° 08.607’N 9° 30.962’E

C 41° 08.604’N 9° 30.964’E

D 41° 08.606’N 9° 30.970’E

E 41° 08.610’N 9° 30.968’E

F 41° 08.612’N 9° 30.968’E