Lapia a Solinas: “Ci aggiorni su come spende i 270mln del Pnrr per Sanità”

La parlamentare del Gruppo Misto alla Camera Mara Lapia chiede pubblicamente al presidente della Regione Sardegna di creare una sezione nel sito istituzionale, per informare i cittadini in maniera semplice e trasparente progetto per progetto, zona per zona, struttura per struttura, su come distribuisce i 270 milioni di euro che il Ministro Speranza ha assegnato alla Sardegna.

«Non basta diffondere un comunicato in cui si dichiara: “Pronti a investire le risorse per le cure e l’assistenza dei sardi”, come si è limitato a dichiarare il Presidente Solinas – ha affermato la deputata Mara Lapia- è necessario che i cittadini sappiano con certezza e nel dettaglio come verranno spesi questi soldi».

La proposta della parlamentare sarda farà discutere ma rappresenta uno strumento di trasparenza, un modo per tenere sempre aggiornati i cittadini, consentire ai tecnici e alle forze politiche a tutti i livelli, di intervenire con proposte per eventuali correzioni.

advertisement

«Mi rendo conto, perché me ne occupo sul campo e non solo tra i banchi del Parlamento, che occuparsi di Sanità non è semplice. Proprio per questo e perché parliamo di finanziamenti particolarmente consistenti, tenere informati i cittadini è un dovere, la trasparenza dovrebbe sempre essere la prima regola per chi è chiamato a gestire i soldi pubblici.

Non dimentichiamoci ciò che è successo con i progetti del Pnrr che la Regione non ci hai mai fatto conoscere e infatti si sono visti i risultati in termini di perdita dei finanziamenti. Questi sono soldi pubblici, cioè di tutti i cittadini – ha concluso la deputata Lapia – far sapere loro come si useranno è il minimo, è uno strumento utile anche per la Giunta, per evitare di essere accusata di non essere capace di gestire il denaro pubblico o peggio di pensare alle poltrone o di voler far sparire alcuni importanti ospedali».