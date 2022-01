Lanusei. Asl n. 4 Ogliastra, si è insediato il nuovo direttore generale Luigi Cugia.

LANUSEI, 4 GENNAIO 2022 – Si è insediato oggi, 4 gennaio 2022, il nuovo direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra, Luigi Cugia.

La nomina del direttore amministrativo e di quello sanitario dell’azienda sono i primi atti che recano la firma di Cugia. A ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni sarà la dottoressa Tiziana Passetti, mentre sarà Luigi Ferrai il nuovo direttore sanitario facente funzioni.

Il nuovo direttore generale dell’Asl Ogliastra ha inoltre provveduto a organizzare lo staff di direzione, che sarà così composto: Luigi Ferrai è confermato direttore del Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede di Lanusei, Sandro Rubiu direttore del Distretto, Alessandro Carrus direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie e Tomasa Gioi dirigente amministrativo in staff alla direzione.

«Oggi – dichiara Cugia – ho iniziato una serie di incontri con alcuni primari e col personale, per avere un quadro dell’azienda nei suoi punti nevralgici. Si tratta di una fase conoscitiva, che sarà molto rapida, per passare subito alle azioni da intraprendere anche in linea con gli obiettivi regionali. Comincio questa esperienza professionale con entusiasmo, in un gioco di squadra. Entusiasmo che spero di poter trasmettere a tutti coloro che lavorano in questa azienda, che è come una piccola grande famiglia».