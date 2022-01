Italia dei Diritti, nuova vice Responsabile per Tivoli e Guidonia

Alexsia Crialesi coadiuverà Samantha Innocenti responsabile del movimento presieduto da Antonello De Pierro in quel di Tivoli e Guidonia Montecelio.

Tivoli e Guidonia avranno una nuova vice Responsabile per il movimento Italia dei Diritti: si tratta di Alexsia Crialesi già militante del movimento e impegnata al fianco della Responsabile IDD Samantha Innocenti nel denunciare i problemi che l’Amministrazione comunale stenta a risolvere.

E’ la stessa Samantha Innocenzi ad aver proposto al Segretario Provinciale Romano dell’Italia dei Diritti Carlo Spinelli la Crialesi quale vice Responsabile nei due comuni alle porte di Roma. La Crialesi già da tempo collabora con la Innocenti nello snocciolare alcuni dei problemi che attanagliano in particolar modo Guidonia Montecelio e che sono stati denunciati mediaticamente dal movimento.

“Sono stato ben contento di accogliere in maniera positiva la richiesta di Samantha Innocenti di nominare vice Responsabile per Tivoli e Guidonia Alexsia Crialesi – esordisce così Carlo Spinelli Segretario Provinciale Romano nell’ufficializzare la nomina – insieme stanno costruendo un’ottima squadra che sta sviscerando le magagne nei due comuni dove sono le referenti per il nostro movimento e sicuramente, adesso che siamo usciti dalle feste di fine anno, ripartiranno alla carica per denunciare le problematiche che vanno dalle strade piene di buche, ai rifiuti abbandonati fino ad arrivare ad alcune strutture fatiscenti. Auguro ad Alexsia e naturalmente a Samantha – conclude Spinelli – buon lavoro”.