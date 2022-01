Invito Presentazione online dei Rapporti delle Commissioni di studio sull’impatto dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture e i sistemi di trasporto e sulla finanza per le infrastrutture sostenibili

Roma, 28 gennaio 2022 – Si terrà il 4 febbraio dalle 10.00 alle 11.30 la presentazione dei Rapporti su “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità” e “Investire in infrastrutture: strumenti finanziari e sostenibilità”.

Tutti elaborati dalle Commissioni di studio istituite dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, e coordinate rispettivamente dal Prof. Carlo Carraro, Ordinario di Economia Ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e dal Prof. Fabio Pammolli, Ordinario di Economia e Management al Politecnico di Milano.

Il Rapporto “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità” illustra come la crisi climatica impatta e impatterà sulle infrastrutture e i sistemi di trasporto nazionali e locali, e propone un insieme di iniziative per anticipare e mitigare i rischi climatici, nonché per aumentare la resilienza e la capacità di adattamento del nostro Paese a tali fenomeni.

Il Rapporto “Investire in infrastrutture: strumenti finanziari e sostenibilità”, invece, identifica le opportunità esistenti e avanza proposte per mobilitare i capitali privati nella realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi di mobilità e riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Entrambi i rapporti, grazie alle analisi e alle proposte in essi contenute, rappresentano un contributo rilevante per il disegno di politiche infrastrutturali e di mobilità sostenibile in grado di orientare il futuro del nostro Paese, impegnato nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verso uno sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal europeo e gli orientamenti strategici del Governo.

Il link per accedere alla presentazione dei rapporti verrà pubblicato sul www.mit.gov.it

PROGRAMMA

10.00 Introduzione

Prof. Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

10.15 Presentazione Rapporto “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità”

Prof. Carlo Carraro, Ordinario di Economia Ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia

10.35 Presentazione Rapporto “Investire in infrastrutture: strumenti finanziari e sostenibilità”

Prof. Fabio Pammolli, Ordinario di Economia e Management al Politecnico di Milano

11.00 Domande e risposte