Incontro annuale del vescovo Borghetti con i giornalisti

Lunedì 24 gennaio presso il seminario vescovile di Albenga

In occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei

giornalisti, il vescovo della diocesi di Albenga – Imperia, Guglielmo

Borghetti, incontrerà come tutti gli anni i giornalisti dei quotidiani

locali, regionali e nazionali che vorranno partecipare all’incontro.

Quest’anno, l’incontro si terrà nel seminario vescovile, in via

Galileo Galilei, 36 (Albenga) in una sala abbastanza grande, da poter

rispettare le norme anti Covid. A differenza degli anni scorsi, al

termine della mattinata, non ci sarà il pranzo ma un piccolo aperitivo

Per coloro che vorranno partecipare, l’appuntamento è lunedì 24

gennaio, dalle ore 11 alle 12, presso il seminario vescovile di

Albenga.

Entro sabato 22 sarebbe gradita una conferma, via email o cellulare

(340-2343856) per preparare il numero delle sedie.