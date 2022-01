Incidente stradale a Turri, coinvolta una trentenne

Ieri a Turri lungo la strada provinciale 44 al km 3, i carabinieri della Stazione di Barumini sono intervenuti per un sinistro stradale autonomo occorso a un’autovettura Audi A3, di proprietà e condotta da una trentenne del luogo. La ragazza, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo del mezzo ribaltandosi e terminando la propria corsa su un terreno adiacente alla medesima provinciale. Immediatamente soccorsa, la ragazza è stata trasportata dal 118 all’ospedale civile di San Gavino Monreale in codice giallo per traumi contusivi vari, non in pericolo di vita. La viabilità non è stata interrotta. Non essendovi stati danni a terzi, il mezzo non marciante è stato rimosso e ripreso in consegna dalla giovane tramite soccorso stradale di fiducia. I documenti di guida e di circolazione della donna sono risultati essere regolari.