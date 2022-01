Oggi online alle 18 il Trust Talk di CultureCulture srl

Si chiamano Trust Talk perché per Felicia Pelagalli, fondatrice di Culture (http://culturesrl.eu) – società di dati, comunicazione e formazione –, e dell’Associazione InnovaFiducia (https://innovafiducia.org), la Fiducia è la base, che consente di non mettere tutto (l’altro, la società, il futuro) continuamente in discussione. Ancor di più, la fiducia deve essere ispiratrice dei rapporti Stato-cittadini quando si tratta di salute. Anche di salute mentale.

Il Trust Talk di oggi, venerdì 14 gennaio 2022, alle 18 , organizzato da Culture srl con la media partenership di Fortune Italia, dal titolo “Immergersi in un mare di EMOZIONI”, affronterà l’irrazionalità che sembra dilagare nel nostro Paese in tempo di pandemia e la necessità di riflettere sulle nostre emozioni, il tutto alla luce del forte disagio psicologico di giovani e meno giovani di cui dovrebbe farsi carico – lo dimostra la discussione in atto sul cs. Bonus psicologo – l’intervento pubblico. Con Felicia Pelagalli dialogheranno l’On. Filippo Sensi, deputato della Repubblica ed Emilio Masina, psicoanalista. Un panel di professionisti consapevoli del bisogno diffuso di una “ecologia della mente” capace di indirizzare al meglio la nostra visione del mondo e il nostro abitarlo.

L’On. Filippo Sensi nel question time di ieri al Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto: “Lo facciamo questo bonus salute mentale? Ci riproviamo? Una petizione, firmata da oltre 250 mila persone, chiede il Bonus Salute Mentale quale misura di contrasto ad una vera e propria emergenza, quella psicologica, altra faccia della pandemia e sua linea d’ombra. È stato fatto tanto, ma questo tanto non basta. Per questo la richiesta è quella di accogliere la petizione, trovando le risorse ed individuando insieme il provvedimento giusto che consenta a tante persone di poter accedere ad un aiuto psicologico, che non è in competizione, ma in raccordo e a sostegno dello sforzo del servizio sanitario nazionale quale imprescindibile bene pubblico. Questo anche per ripristinare una uguaglianza di opportunità per i cittadini.

Per lo psicanalista Emilio Masina l’occasione di oggi vuole provare a diffondere maggiore consapevolezza del problema, se persino dopo due anni di pandemia i decisori politici sembrano ancora inconsapevoli della diffusa sofferenza psicologica della popolazione, denunciata da ultimo anche dal presidente del Consiglio nazionale ordine psicologi, David Lazzari, che in un’intervista alla stampa riportata dall’Ansa denuncia “l’incredibile miopia della politica rispetto alla tutela della salute mentale dei cittadini”, di cui ha dato prova da ultimo con la mancata approvazione del bonus.

Sottovalutare il problema non è certo la strada, ne è convinta Felicia Pelagalli che di salute si è occupata e si occupa sia per il suo lavoro di psicologa che per quello di esperta di comunicazione interessata alla trasformazione, anche in senso digitale e tecnologico, di un sistema-salute davvero al servizio della persona.

In diretta oggi alle 18 dal canale YouTube di InnovaFiducia | Culture – https://www.youtube.com/watch?v=-FR9iLqHJi8 – e dalla home page del sito web di Fortune Italia, l’incontro sarà visibile anche su Facebook, Twitter e LinkedIn.