Il fine settimana in Marmilla

Il teatro e la solidarietà.

Sono gli ingredienti del menù degli eventi e delle iniziative del prossimo fine settimana nei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla“.

Pochi appuntamenti, dopo l’abbuffata di cartelloni natalizi, ma comunque importanti e significativi per il territorio.

VILLAMAR

Il nuovo anno in paese inizia con un bel gesto di aiuto verso chi ha bisogno. Sabato 8 gennaio la sezione locale dell’Avis ha organizzato una giornata di raccolta sangue. I donatori si possono presentare nella sede dell’associazione in via Roma dalle 8 alle 12. L’invito dell’Avis è: “Scopri il piacere di fare un regalo”.

SEGARIU

Domenica 9 gennaio ultimo appuntamento della ricca rassegna “Aspettando il Natale” di Comune e Pro loco. Alle 17,30 nella casa dell’artista il “Piccolo teatro umoristico” di San Gavino metterà in scena la rappresentazione teatrale “Il piccolo dono”.

SEGNALAZIONI