Il fine settimana in Marmilla di domenica 23 gennaio a Furtei, Sanluri, Villamar e Collinas

Il fine settimana in Marmilla. Un altro fine settimana senza appuntamenti ed eventi pubblici nel territorio dei diciotto comuni dell’Unione “Marmilla”.

I casi di cittadini positivi al Covid-19 aumentano di giorno in giorno in tutti i paesi. Per questo le iniziative vengono sospese o rimandate, a parte qualche appuntamento solidale.

Abbiamo comunque qualche suggerimento per voi

DONAZIONI AVIS Ancora due giornate dedicate alle donazioni di sangue nel territorio. Un gesto, che davvero può salvare vite umane e che diventa più importante in settimane, durante le quali molti ospedali isolani registrano una carenza di sacche di sangue.

Per questo l’appello rinnovato dell’Unione Marmilla ai cittadini dei suoi 18 comuni è: “Donate”. Un appello, che potrà essere messo in pratica sabato 22 gennaio dalle 8 alle 12 a Sanluri, con la presenza dell’autoemoteca in piazza San Pietro (prenotazioni al numero 340/1357063) e domenica 23 gennaio dalle 8,30 alle 12,30 a Furtei, di fronte alla sede dell’Avis (ci si può prenotare ai numeri 340/7844395 e 320/7266196 e su messenger, nella pagina facebook dell’Avis di Furtei).

VILLAMAR Doppio impegno per la Pro loco del paese. Sabato 22 gennaio il presidente Mauro Lilliu ha convocato l’assemblea dei soci alle 17 nella casa conferenze della casa maiorchina con, all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, la nomina dei rappresentanti comunali e il tesseramento. Inoltre, sempre per il rinnovo della tessera o la richiesta di una nuova, domenica 23 gennaio dalle 10 alle 11,30 e martedì 25 gennaio dalle 16,30 alle 18 presso la sede dell’associazione turistica, nella casa maiorchina, in via Azuni, 2.

COLLINAS Il Comune ha rivolto di nuovo un invito alle famiglie interessate al progetto di sport di comunità, che riguarda il calcio a cinque indoor. Sono aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi, che intendono svolgere questa attività sportiva nella palestra comunale di via di Vittorio con personale e allenatori di una società specializzata. Il progetto prevede due sessioni di attività settimanali di almeno un’ora e alcune sessioni di incontro con altri giovani del territorio. Per informazioni e iscrizioni: 070/9304003 o alla mail segreteria@comune.collinas.vs.it (Gabriella Melis).

SEGNALAZIONI Vi ricordiamo che ogni giovedì pubblicheremo tutti gli eventi previsti nel fine settimana nel territorio. Una rubrica per far conoscere ancor di più le tante iniziative organizzate da comuni, Pro loco, associazioni e gruppi spontanei di cittadini e anche i tanti tesori della nostra Marmilla.

Chi fosse interessato a segnalare un evento, può farlo ogni settimana, entro le ore 9 di ogni giovedì alla mail comunicazione@unionecomunimarmilla.it o al numero WhastApp 3477756945.