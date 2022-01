Il Comune di Oristano ricorda Emilio Naitza, l’uomo, lo sportivo e il politico

Un grave lutto ha colpito il mondo politico e sportivo oristanese, è morto Emilio Naitza, ex assessore comunale allo sport e presidente dell’Atletico Oristano di calcio femminile.

Emilio Naitza, era molto conosciuto a Oristano, aveva 60 anni ed era ricoverato in ospedale da alcune settimane.

Da giovane aveva vestito la maglia della squadra di pallavolo Città di Oristano ed era stato un pioniere dell’emittenza radiofonica locale.

Consigliere comunale indipendente nel gruppo dei Progressisti dal 1994 al 1998 e con la lista civica Noior dal 2012 al 2014. Dal 2014 al 2017, in rappresentanza della stessa formazione politica, era stato assessore allo sport con il Sindaco Guido Tendas, ma negli ultimi anni, aveva assunto anche la presidenza dell’Asd Atletico Oristano.

Il Sindaco Andrea Lutzu, esprimendo il cordoglio della città, ha ricordato Emilio Naitza come “amico, sportivo e amministratore di valore e di rara sensibilità. Siamo stati compagni di scuola al Liceo Scientifico e ci univa una grande amicizia. A lui si deve la felice intuizione di candidare Oristano a Città europea dello sport. Con lui il confronto è sempre stato positivo e costruttivo, anche quando la distanza delle rispettive posizioni sembrava non consentire punti di contatto. Oristano perde una persona straordinaria”.

Parole di commozione anche da parte dell’Assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda: “La scomparsa di Emilio Naitza ci rattrista profondamente. Per lo sport oristanese e più in generale per la comunità cittadina è una gravissima perdita. In questi anni avevo imparato a conoscere una persona schietta e leale, mai polemica, uno sportivo appassionato e propositivo. Ci lascia in eredità un raro patrimonio di sensibilità, competenza e umanità”.