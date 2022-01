IERFOP, riconfermata la Certificazione di Qualità Qgest

Riconferma della certificazione per la progettazione ed erogazione di percorsi formativi per le esigenze dei disabili e del mercato del lavoro

La sede I.E.R.F.O.P. di Cagliari che ricopre anche il ruolo di coordinamento nazionale, ha ottenuto alla fine dello scorso anno, la riconferma della certificazione di qualità dall’organismo Qgest (ovvero Organismo di Certificazione accreditato nei sistemi di gestione della qualità dall’Ente Unico Italiano di Accreditamento) in conformità delle norme 2005 UNI EN ISO 9001 nel settore EA 37 (formazione) per la progettazione ed erogazione di percorsi formativi per le esigenze dei disabili e del mercato del lavoro (la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 viene verificata ogni anno).

L’ennesimo attestato di qualità del proprio sistema di gestione si va ad aggiungere a una lunga serie di certificazioni che documentano il grande impegno messo in campo dal personale della sede di Cagliari dell’Istituto Europeo per la Ricerca Formazione Orientamento Professionale Onlus (I.E.R.F.O.P.).

«Un Sistema di Gestione Certificato (SGQ) – precisa Roberto Pili Presidente IERFOP – significa documentare con regolarità i vari processi aziendali e le responsabilità sia per conseguire i migliori obiettivi aziendali sia nell’ottica di miglioramenti continui e di una organizzazione capace e attenta soddisfare i bisogni dell’utenza».

Per l’Istituto avvalersi di questa certificazione nel corso degli anni, si è tradotto nel miglioramento dei percorsi di apprendimento organizzativo e culturale, nella razionalizzazione e ottimizzazione dei fattori produttivi, nella realizzazione ed erogazione di servizi e nello studio assiduo di strategie volte a raggiungere obiettivi importanti e nella promozione di tematiche socialmente rilevanti.

Con l’introduzione del SGQ in IERFOP, grazie alla descrizione precisa dei processi di lavoro, è stato possibile individuare criteri affidabili per la loro valutazione e che rappresentano un valido aiuto per tutti i dipendenti nella quotidiana routine lavorativa. Inoltre questo sistema fornisce un valido supporto delle attività di formazione professionale con la razionalizzazione delle procedure e un supporto di qualità per una corretta gestione.

Nell’ottica di un miglioramento continuo sono gli “utenti” quelli che traggono i maggiori vantaggi, infatti la certificazione garantisce la più alta qualità del servizio ed il controllo permanente del rispetto delle norme stabilite e un monitoraggio costante del livello e della qualità del servizio.

Per IERFOP il problema della Qualità del servizio è il fattore determinante per il mantenimento di una metodologia che in tutti questi anni in cui l’ente è impegnato, assicura efficacia e il consolidamento della clientela e della soddisfazione della stessa.