Guardia Costiera Cagliari – Attività di ricerca in favore di un presunto sub disperso

Tramite segnalazione di un diportista, la Guardia Costiera di Cagliari è intervenuta presso la località "Cala Fighera", nel Comune di Cagliari. Le ricerche del presunto sub disperso hanno coinvolto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio odierno, a seguito di segnalazione di un diportista pervenuta telefonicamente alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari ed inerente al ritrovamento di un pallone segnasub nello specchio acqueo prospiciente la località “Cala Fighera” del Comune di Cagliari, è scattato il dispositivo di ricerca in mare.

Sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima sono stati impiegati per la perlustrazione del tratto interessato: la Motovedetta CP 320 della Guardia Costiera, il velivolo “Nemo 14” appartenente alla IV Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu, nonché i sommozzatori dei Vigili del Fuoco con il relativo mezzo nautico.

Le ricerche sono state estese anche alla terraferma con il coinvolgimento dei Carabinieri.

Al momento non risulta alcuna segnalazione/denuncia afferente al mancato rientro di persone uscite in mare per battute di pesca subacquea.

advertisement

L’attività tuttora in atto verrà condotta fino alla serata odierna quando, in assenza di ulteriori elementi a supporto, verrà definitivamente interrotta.