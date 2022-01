Grillo:Elevato o Illuminato?

La casa editrice I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno è lieta di annunciare la prima singolare pubblicazione del 2022 dal titolo Grillo Elevato o Illuminato? di Falco Nardi.

Serve un grande spirito di osservazione per poter cogliere i dettagli in grado di mutare la consapevolezza della realtà e farci guardare il mondo con occhi differenti.

Da un dettaglio parte questo saggio, da un’affermazione pronunciata, forse in tono sarcastico, da Beppe Grillo, un comico, un politico, forse qualcosa di più. Elevato, Elevazione, l’autore costruisce il suo discorso su questi concetti, ragionando sul motivo che ha spinto un personaggio politico importante a definirsi “elevato” e a definire l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, come “Supremo”. L’elevazione, sociale, culturale, spirituale, passa attraverso lo studio dell’esoterismo, della filosofia, della teologia, argomenti che l’autore sviscera egregiamente, passando da Ermete Trismegisto a Pitagora, a Mosè, a Gesù, personaggi noti ma al contempo ignoti ai profani che li conoscono solo dal punto di vista essoterico.

advertisement

L’esoterismo (o meglio la conoscenza suprema mantenuta segreta ai non iniziati) era prerogativa di scuole di pensiero antiche che hanno originato alcune delle organizzazioni segrete più attive a livello mondiale e che, probabilmente, ancora oggi operano nell’ombra del contesto socio-politico globale. Perchè Beppe Grillo ha voluto definirsi “elevato”?

Perchè dotato di capacità psico-fisiche non comuni o perchè innalzato a quel ruolo che oggi ricopre da una qualche “entità” in grado di esercitare l’autorità che le antiche divinità esercitavano sugli “eletti” del passato? Perchè Beppe Grillo, e l’altro fondatore del Movimento 5 stelle, hanno deciso di utilizzare proprio 5 stelle nel loro logo?

(dalla prefazione di Mario Contino). Il libro tenta così di fare luce su una serie di elementi simbolici in qualche modo esotericamente legati al leader storico dei pentastellati, e di rispondere ad altri irrisolti interrogativi sulla carriera politica (iniziatica?) di Beppe Grillo

Falco Nardi, 62 anni, maturità classica, laurea in giurisprudenza, esperto in relazioni internazionali. La penna è stata la sua più fedele compagna di vita fin dall’adolescenza. Scrive dall’età di 14 anni, quando ottenne il suo primo successo vincendo una borsa di studio.

Cinque anni di esperienza, come correttore di bozze, nella tipografia di una delle più importanti case editrici italiane. La sua attività professionale lo ha portato in giro per il mondo, elaborando progetti, redigendo rapporti, reportage, dossier, scrivendo relazioni e interventi per conferenze e convegni. Alcuni importanti politici italiani lo hanno scelto per stendere discorsi e relazioni. Autore di quattro romanzi di successo, di una silloge poetica, di testi teatrali e di numerosi articoli per giornali e riviste.

di Falco Nardi

(I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno)

Info link libro

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

https://iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com/posts/5198187983875373096?hl=it

Giunti al Punto

https://www.giuntialpunto.it/product/b09phjv7yr/libri-grillo-l-elevato-o-l-illuminato-nardi-falco