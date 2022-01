Green Pass, Deidda (FDI): Ministro Speranza firma nuova ordinanza spostamenti; Sardegna ancora discriminata con obbligo super Green Pass

Il Ministro Speranza ha appena firmato un’ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero. In sostanza, per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sarà sufficiente esibire il Green Pass per poter accedere sul territorio nazionale.

Peccato, però, che la Sardegna continui ad essere discriminata in quanto per gli spostamenti verso l’Isola – dall’Italia – è obbligatorio esibire il Super Green Pass. I cittadini sardi, per assurdo, troverebbero meno ostacoli, per il rientro sull’Isola, viaggiando da un paese straniero piuttosto che dal territorio nazionale. Tutto questo è assurdo. I sardi non devono più pagare le contraddizioni di questo Governo”, lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI