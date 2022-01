Grande successo per Lotteria Italia 2021

Grande successo per Lotteria Italia 2021, Minenna (Dg ADM): “Grande successo di questa edizione testimoniato dai dati di vendita”

Marcello Minenna, Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato – come riporta l’agenzia specializzata Agimeg – in merito alla Lotteria Italia edizione 2021, che ha registrato un incremento della vendita dei biglietti del 40%: “L’Agenzia, quest’anno, credeva molto nell’iniziativa anche per dare un segnale di ritorno alla normalità in questa era di emergenza pandemica.

I numeri sono, in questo senso, assolutamente incoraggianti. La Lotteria Italia – che in origine era nota, fin dagli anni 30 come Lotteria di Capodanno – è l’unico evento nel settore del gioco pubblico del nostro Paese che unisce davvero la tradizione e l’innovazione.

Infatti, quest’anno abbiamo voluto abbinare, all’estrazione, l’importante progetto ‘Disegniamo la Fortuna’. L’iniziativa, che registra un gran successo anche testimoniato dai dati di vendita, ha voluto coinvolgere gli artisti diversamente abili integrati nelle attività degli enti no profit del terzo settore nella creazione dei biglietti, sotto il profilo grafico e appunto artistico.

Ci piace quindi immaginare che ad aver vinto sia l’integrazione e la partecipazione, messaggi che abbiamo voluto veicolare nell’immaginario collettivo per trasmettere una spiccata forza evocativa dei vincoli familiari, comunitari e solidaristici, già fortemente presenti nella tradizione popolare italiana”, ha concluso Minenna. cr/AGIMEG