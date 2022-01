Giochi online, a dicembre spesa supera 326 milioni di euro

Nel mese di dicembre, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, la spesa nei giochi online ha superato i 326 milioni di euro, un dato in lieve aumento (+3%) rispetto ai quasi 316,7 milioni del mese precedente. La pausa natalizia per il campionato ha fatto scendere la spesa nelle scommesse sportive del 13,2%, dai 144 milioni di novembre a 125,1 milioni di dicembre. In controtendenza invece il poker, che cresce a due cifre sia in modalità cash (passando da 5,4 a 6,3 milioni di euro, +16,6%) sia in modalità torneo (da 8,4 a 9,3 milioni, +10,7%). Segno più anche per i Casinò games, che lo scorso mese hanno raggiunto una spesa di 165,4 milioni, il +16,7% rispetto a novembre. Bene anche il bingo, che a Natale è cresciuto del 26% a 5,8 milioni, ma segno più anche per le scommesse virtuali (+15,3% a 9,8 milioni), le scommesse ippiche d’agenzia (+12,5% a 2,7 milioni), le scommesse ippica nazionale (+10,8% a 582 mila euro), i concorsi pronostici (+42,8% a 100 mila euro) mentre il betting exchange è in linea con il mese precedente (1,07 milioni). cr/AGIMEG