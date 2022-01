Genova – Mazzarri: “Niente illusioni. Ora pensiamo al Bologna”

GENOVA – Niente illusioni, ma testa bassa e pedalare. E’ il pensiero di Walter Mazzarri, che analizza così la vittoria contro la Sampdoria al “Ferraris”: “Sono soddisfatto per questo risultato, ma è necessario archiviare da subito la vittoria. Ci dobbiamo scordare l’euforia di questa partita ma continuare a lavorare come abbiamo fatto e pensare alla prossima. Oggi abbiamo fatto la prima tappa di un cammino difficilissimo. E’ una partita che ci dà fiducia, ci voleva anche se quattro, cinque punti in più ce li saremo meritati. Occorre migliorare ancora ma è una squadra giovane e soprattutto in difesa abbiamo disputato un grande match”. Una partenza in salita, poi la rimonta. E’ il copione da seguire per il proseguo della stagione. “Abbiamo preso un gol strano, fino a quel momento, anche se la Sampdoria era partita forte sul proprio campo, le occasioni più importanti le abbiamo avuto noi – continua il tecnico isolano – Abbiamo poi fatto un grandissimo secondo tempo e abbiamo meritato di ribaltare la partita e magari con un po’ più di attenzione potevamo fare qualche gol in più”. Poche parole sul mercato, che ha consegnato Lovato e Goldaniga. “La società è stata tempestiva. Il reparto dove serviva di più è stato rinforzato. Oggi abbiamo giocato con una difesa molto giovane, che ha preso sicurezza col passare del tempo. Sappiamo però delle difficoltà del mercato di gennaio. Relaziono la società e spero che faccia gli aggiustamenti che servono. Anche per rinforzare la rosa che, con gli infortuni, ha pochi ricambi”. E’ partita la corsa verso la salvezza? “Il traguardo è lontano – butta acqua sul fuoco Mazzarri – Non credevo di avere queste difficoltà quando sono subentrato. Pensiamo partita dopo partita, alla fine tireremo le somme. Questa vittoria ci deve dare fiducia, euforia, ma dobbiamo pensare solo a noi”. Il trainer della Samp Roberto D’Aversa recrimina: “C’è rammarico per il primo tempo in cui non siamo stati bravi e determinati a chiuderla, nel secondo invece c’è stato un blackout di squadra. C’era possibilità di fare risultato positivo, eravamo in vantaggio e non possiamo cercare alibi come le assenze, che in questo momento ci sono per tutti. Poi c’è anche qualche episodio, come il primo gol del Cagliari che secondo me nasce su un fallo ai danni di Ekdal”.

Luciano Pirroni