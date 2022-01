Gallipoli – 3^ prova del circuito Fibis Challenge, 22° Campionato Italiano Biliardo Sportivo

E' partita all' Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli la 3^ prova del circuito Fibis Challenge, 22° Campionato Italiano Biliardo Sportivo, che dopo circa due anni torna in Puglia, grazie alla sinergia tra il Gruppo Caroli Hotels capeggiato dal direttore generale Attilio Caputo e il Comitato Regionale Fibis Puglia-Basilicata, e si disputerà dal 22 al 31 gennaio.

Nella “città bella” arriveranno, a partire, appunto, da sabato 22 gennaio, ben 736 atleti provenienti da tutte le regioni, che si alterneranno su dodici biliardi allestiti da S.B Sud Biliardi.

“Siamo contenti di essere ritornati – spiega il Direttore del Gruppo Caroli Hotels Attilio Caputo – dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria siamo onorati di ospitare nuovamente un appuntamento sportivo così importante. Il Gruppo Caroli Hotels supporta da sempre il mondo sportivo.”

Prova importante la terza dei campionati italiani ai fini della classifica provvisoria che al momento, dopo le prime due prove, vede in testa Michelangelo Aniello (vincitore della 1^ prova) con un buon margine su Daniele Montereali (vincitore del 41° Gran Premio di Goriziana). A seguire Pierluigi Sagnella, Paolo Malomo Spadaro e Paolo Infortuna. La lotta per la conquista di punti sarà quindi serrata.

Lo svolgimento della manifestazione osserverà tutte le disposizioni previste per prevenire il contagio da covid-19 inserite nel protocollo sanitario elaborato dalla Federazione così come, l’accesso per il pubblico, sarà limitato al 35% della capienza dell’impianto al quale gli spettatori potranno accedere esclusivamente indossando i dispositivi di protezione FFP2.

Da oggi si potrà seguire lo svolgimento delle partite collegandosi al canale YouTube Billiard Channel. Domenica 30 e lunedì 31 gennaio, giorni in cui si svilupperanno le fasi finali, è prevista la diretta di RAI SPORT (palinsesto da confermare).