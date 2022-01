Gaget Aziendali Premium: quali scegliere

Gaget Aziendali Premium. Scegliere il gadget perfetto non è sempre così semplice come sembra. Soprattutto quando hai a che fare con clienti di alto valore che vuoi impressionare.

Il rapporto che hai con questi clienti VIP è essenziale per il successo della tua attività, quindi è normale che tu voglia regalare dei gadget aziendali che dimostrino che hai dedicato tempo per pensare a regali davvero adatti e che il tuo apprezzamento è reale.

Allo stesso tempo, costoso non è sempre sinonimo di premium. Il tuo goal sarà quello di selezionare gli oggetti più in linea con il tuo pubblico e di alto valore percepito. I gadget aziendali di lusso dovrebbero essere personali, intenzionali e pratici. Potresti non essere in grado di fare regali diversi a tutti i clienti, ma non è un vero problema. Puoi acquistare lo stesso oggetto e personalizzarlo ad hoc per ciascun cliente, oppure addirittura targettizzate i tuoi clienti (magari per età, sesso, interessi) e acquistare gli stessi gadget per ciascuna delle fasce. La cosa importante è che siano giusti per chi li riceve e coerenti con l’obiettivo che ci si pone regalandoli.

Potresti anche aggiungere il tuo logo ai regali, in modo da omaggiare dei gadget aziendali personalizzati che portino visibilità al tuo brand. In questo modo riusciresti ad avere un doppio obiettivo: quello di ottenere riconoscenza da parte dei tuoi clienti e quello di farti della pubblicità.

Per aiutarti a selezionare i migliori gadget aziendali premium, abbiamo messo insieme i top 3 in assoluto, speriamo ti potranno essere utili per le tue scelte.

GADGET TECNOLOGICI

Quando ci viene regalato qualcosa di tecnologico si ha sempre la percezione che sia un bel regalo, qualcosa di valore. Le opzioni sono davvero tante, si va dalle cuffie personalizzate alle casse bluetooth, per passare ai tanti accessori per lo smartphone oppure quelli per il computer e gli smartwatch. Il costo è variabile per questi oggetti, dipende ovviamente dalla complessità della tecnologia, ma la bella figura è assicurata!

ZAINI PERSONALIZZATI

Chi non ha uno zaino? Che si usi per lavoro o per una gita fuori porta certo gli zaini sono davvero comodi e utili per tutti. Detto questo è facile immaginare il gradimento che possono avere se vengono regalati come gadget aziendali ai migliori clienti: il successo è assicurato! Anche in questo caso ne esistono di diverse tipologie. Innanzitutto la scelta deve essere tra uno zaino sportivo ed uno zaino con la possibilità di alloggiare il computer e quindi da usare quotidianamente. Poi l’altra scelta deve essere sui materiali: esiste il poliestere riciclato e addirittura dei tessuti antibatterici. Selezionare tessuti diversi dagli standard darà al tuo zaino un appeal davvero particolare.

THERMOS E BORRACCE PERSONALIZZATE

Quando si pensa alla borraccia abbiamo l’idea di qualcosa di ormai già visto ed in alcuni casi cheap. Non è sempre così! Esistono dei thermos o borracce termiche tecnologicamente avanzate. Si possono infatti trovare modelli con doppio strato che tengono le bevande calde o fredde per 12h, oppure borracce accessoriate con cassa bluetooth, poggia telefono, o addirittura auricolari che rendono l’oggetto davvero speciale. Essendo gadget aziendali ultra utilizzati anche in questo caso l’apprezzamento sarà assicurato.

Queste sono solo le principali idee sui gadget aziendali premium, ovviamente tutto dipende dal target di riferimento e dal nostro tipo di azienda. Ad esempio, se siamo un’azienda che vende prodotti alimentari è coerente regalare delle belle borracce termiche personalizzate.

Per altre soluzioni è bene dare un’occhiata a siti come HiGift che hanno più di 5000 gadget personalizzabili, sicuramente potrai trovare quello che più si addice alla tua promozione.