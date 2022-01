Furto di energia elettrica, verifiche green pass e non solo: tutte le attività denunciate dalla Compagnia di Isili:

COMUNICATO STAMPA

Attività della Compagnia di Isili:

advertisement

Ø Verifiche “green pass” presso i luoghi di lavoro del settore privato.

Il titolare di una macelleria è risultato sprovvisto della certificazione verde covid-19. Gli è stata elevata sanzione amministrativa.

Ø Servizi di controllo del territorio. Una persona denunciata per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Un 50 enne è stato deferito in stato di libertà poiché sorpreso, a bordo del suo veicolo, in possesso di un coltello a serramanico e di una falce per i quali non forniva giustificazioni ai militari operanti.

Ø Indagini a seguito ricezione querela. Due persone denunciate

Termine accertamenti, due 60enni sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di percosse e minaccia. Si erano resi responsabili di reciproca aggressione in campagna al culmine di un diverbio riconducibile a episodi ripetuti di sconfinamento di animali da allevamento.

Ø Furto di energia elettrica. Una persona denunciata

Ambito mirata attività di monitoraggio condotta unitamente a personale di Enel Distribuzione, è stato deferito in stato di libertà il proprietario di un’abitazione privata che per circa tre anni, mediante manomissione del contatore, aveva beneficiato fraudolentemente del servizio di fornitura di energia elettrica.

App. sc. Massimiliano Sechi

Referente Informatico – Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro massimiliano.sechi@carabinieri.it

3923040145 – 0784266028