“FUNK YOU” il nuovo singolo della cantautrice e violinista cagliaritana LUV!

È disponibile su tutte le piattaforme musicali "FUNK YOU" (Solid Music/distribuzione Ada Music Italy), il nuovo singolo della cantautrice e violinista cagliaritana LUV!. Scritto dalla stessa Luv! e prodotto da Andrea Piraz per Solid Music, "Funk you" è un pezzo new jack swing, un sound che ha caratterizzato la fine degli anni '80, e omaggia la cultura e la musica di quel periodo con un concept sonoro e visivo ispirato alla serie "Willy il principe di Bel Air" con Will Smith. "Funk you", tuttavia, non è solo un manifesto nostalgico: è la presentazione della visione del mondo di questa giovane artista completa e versatile, che unisce gli studi musicali classici alle sonorità moderne e contemporanee. Il brano svela una nuova anima musicale di Luv! e anticipa un cambio di rotta dal punto di vista artistico, dopo l'esordio con "Maledetta", dal sapore elettro pop. Luv! è un'autrice diretta e sincera, che in questo suo nuovo singolo esprime un messaggio di positività e di speranza. "Funk you" è la fotografia di un'epoca felice, che oggi non ci rappresenta più, e Luv! racconta il brano in questo modo: «"Funk You" è un inno al vivere sereni, in un mondo che entra a gamba tesa sul nostro essere. Attraverso il suo ritmo spensierato, denuncio i giudizi e i pregiudizi, sfido chi è saccente, maleducato, arrogante e va contro gli altri solo perché diversi. Questa canzone è il distillato di una società che ha bisogno di ricordare che siamo tutti esseri umani uguali tra loro. Ognuno di noi ha il proprio groove dentro, che va seguito, indipendentemente dal contorno». Biografia Ludovica Massidda (in arte Luv!) nasce a Cagliari il 14 Ottobre del 1997. Da sempre appassionata di musica, all'età di 7 anni intraprende lo studio del pianoforte e del violino per poi iscriversi al Conservatorio di Cagliari dove studia violino classico, per poi dedicarsi allo studio del violino jazz. Parallelamente, comincia ad esibirsi dal vivo suonando il violino elettrico sia da solista che con diversi DJ. Nel 2018 interpreta il primo violino nel disco "Librerie Musicali" di Dancefloor Stompers, diventato poi colonna sonora di una nota serie tv SKY. La sua passione per il canto, unita al suo particolare timbro di voce e la predilezione per sonorità spiccatamente anni '80, la spingono nel 2020 ad intraprendere una carriera da cantautrice e nel 2021 a pubblicare il suo singolo di esordio: "Maledetta". Inizia il 2022 con l'uscita di "Funk you" a cui faranno seguito altri brani.