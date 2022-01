Fondazione Neuroblastoma, addio a Gian Paolo Tonini. Il ricordo di Sara Costa, presidente Anb

“Gian Paolo Tonini, scienziato e biologo di importanza internazionale ci ha lasciati”.

“Un altro pezzo della storia della ricerca sul Neuroblastoma se ne va lottando fino alla fine con la lucidità di uno scienziato che non molla mai, la cui mente brillante riconosciuta in tutto il mondo ha sempre visto oltre la siepe e ha fatto della ricerca scientifica sul Neuroblastoma la sua missione di vita. A qualunque costo”.

A ricordare Gian Paolo Tonini, già vicepresidente della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, morto nei giorni scorsi, è Sara Costa, presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma (Anb), organizzazione legata per storia e finalità alla fondazione in nome del sostegno alla ricerca scientifica.

“Gian Paolo Tonini – prosegue Sara Costa – lascia una eredità scientifica di alto livello che ora tutti i giovani ricercatori impegnati sul Neuroblastoma e sui tumori solidi pediatrici possono far vivere continuandone gli studi. Ricordo ancora quando nel 1994 ci siamo conosciuti e mi ha detto dobbiamo costituire il Laboratorio della Associazione, un laboratorio che diventerà il punto di riferimento internazionale della ricerca sul Neuroblastoma. E così è stato da Genova a Padova e ovunque”.

“La storia di questi ventotto anni – sono ancora le parole della presidente Costa – è scritta nelle sue infinite pubblicazioni e nel cuore di chi ha avuto l’onore di conoscerlo come uomo, in modo indelebile. La sua mente, straordinaria come scienziato, vicepresidente della Fondazione, leader dei suoi giovani ricercatori, nonché scrittore e narratore è stata un punto di riferimento irrinunciabile per condividere contenuti di scienza e coscienza”.

Genova – 28\01\2022