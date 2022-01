Fondazione Accademia presenta l’offerta formativa per l’anno accademico in corso

La presentazione dei corsi sarà a cura del Presidente della “Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni”, Monsignor Gian Franco Saba.

Interverrà anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Prof. Gavino Mariotti

La Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni – Nuovo Umanesimo dell’Incontro nasce nell’aprile del 2018 per volontà di mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita di Sassari, con l’obiettivo di proporre lo sviluppo di un nuovo umanesimo integrale, con l’obiettivo di favorire e promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione in prospettiva interculturale e interreligiosa. Per raggiungere tale obiettivo si propone di offrire spazi concreti per avviare «cantieri di speranza, officine dove si lavora a un futuro migliore, dove si impara a essere responsabili di sé e del mondo!» (Francesco, Incontro con gli studenti e il mondo accademico, Bologna 1 ottobre 2017).

Sul solco del patto educativo globale, sollecitato da Papa Francesco “per e con le giovani

generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature” (Francesco, videomessaggio al Global Compact on Education, 15 ottobre 2020) la Fondazione Accademia crede profondamente nel valore della cultura e dell’educazione, in una dimensione con al centro la persona e la sua dignità e capacità di essere in relazione con gli altri.

La Fondazione Accademia si pone come “un incubatore di proposte e iniziative locali, nel rispetto delle specificità di ogni componente, generando una virtuosa relazione di reciprocità che consente un proficuo scambio di conoscenze, mediante azioni generative che consentano altresì di ampliare le occasioni di cooperazione per il bene comune” (Monsignor Saba, Abbattere i muri dell’isolamento, dicembre 2020).

Con questo spirito la Fondazione è lieta di proporre l’offerta formativa per l’anno 2022, che si articolerà in tre corsi di alta formazione e con il corso LIS (lingua dei segni) e altre iniziative formative e culturali che saranno promosse nel corso dell’anno.

A breve partiranno i corsi di alta formazione con il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Università degli Studi di Sassari.

I corsi che saranno avviati sono i seguenti:

1. Corso di alta formazione in Architettura della prossimità, dell’incontro e dell’accoglienza;

2. Corso di alta formazione in Giornalismo e gestione dell’Ufficio stampa;

3. Corso di alta formazione in Gestione e amministrazione degli enti ecclesiastici.

Altri corsi di alta formazione partiranno nel prossimo semestre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le brochure informative dei corsi pubblicate sul sito della Fondazione: https://www.fondazioneaccademia.com/

Contatti

Indirizzo: Largo Porta Nuova, n. 21

Email: segreteria@fondazioneaccademia.com

Sito web: https://www.fondazioneaccademia.com/

Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – Michele Spanu – 340 3792352