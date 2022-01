Focolaio a bordo, Codici: “Msc deve rimborsare chi rinuncia”

Codici: Msc deve rimborsare chi decide di rinunciare alla crociera con la nave Grandiosa per il focolaio registrato a bordo.

È tanta e comprensibile la preoccupazione generata dal focolaio Covid esploso a bordo della Msc Grandiosa. E sono numerose le segnalazioni che sta ricevendo l’associazione Codici, in azione per fornire tutta l’assistenza necessaria ai crocieristi, in particolare a quelli che non intendono più imbarcarsi per il timore dei contagi.

“Siamo stati contattati – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – da persone che non vogliono più salire a bordo della Msc Grandiosa perché preoccupate dai contagi che si sono registrati a bordo. Temono di poter contrarre il virus sulla nave. La paura è legittima e per quanto la compagnia possa fornire rassicurazioni, riteniamo un errore l’aver fatto proseguire la crociera invece di far sbarcare tutti i positivi nella prima destinazione utile, ovvero al porto di Genova.

Reputiamo altrettanto sbagliata la posizione di Msc, che sta negando i rimborsi sostenendo che è tutto regolare. A nostro avviso non è così, il rischio per la salute è evidente e ci sono tutte le condizioni per riconoscere il rimborso a chi decide di non partire, di rinunciare alla crociera per non correre il rischio di prendere il Covid. Una richiesta che siamo pronti a sostenere per vie legali”.