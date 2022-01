Estrattore di succo: scopriamone le funzioni e le qualità

Estrattore di succo: oggi sono sempre più numerose le persone che prestano attenzione alla salute, cercando di curare al massimo la propria alimentazione e privilegiando i cibi naturali e molto semplici.

Anche la preparazione dei succhi di frutta, ideali per accompagnare le pietanze o da gustare come bevanda piacevole e naturale.

L’apparecchio migliore per la preparazione casalinga di squisiti succhi di frutta e di ortaggi è la centrifuga, un piccolo elettrodomestico in grado di ricavare un succo squisito e fresco praticamente da qualsiasi prodotto vegetale, compresi i cereali e la frutta secca.

A differenza della centrifuga, che produceva il succo in merito alla velocissima rotazione di una sorta di filtro circolare, il quale separava letteralmente la parte solida dai liquidi presenti normalmente in un frutto, un estrattore è caratterizzato dalla velocità molto bassa, che consente all’apparecchio di estrarre letteralmente il succo, grazie alla presenza di una coclea interna.

Con un estrattore è possibile ricavare un succo di ottima qualità, che mantiene intatte tutte le caratteristiche nutrizionali, sia dalla frutta, che dagli ortaggi, è inoltre possibile preparare latti vegetali di riso e di cerali, di mandorle e di soia, alcuni modelli consentono inoltre di preparare squisiti sorbetti.

advertisement

Se desideri acquistare un estrattore di succo, vedi la recensione su approvatoperte.it, che ti permette di conoscere in anticipo le caratteristiche e le funzionalità dei modelli più recenti, di comprenderne il meccanismo di funzionamento e di decidere di conseguenza se acquistarlo.

Come si utilizza un estrattore di succo

Per ottenere il meglio dal proprio estrattore di succo, si raccomanda di introdurre gli ingredienti tagliati a piccoli pezzi, verificando che non si incastrino e introducendoli nell’apposito tubo anche in grande quantità.

Un estrattore di ottima qualità lavora autonomamente, questo significa che, una volta introdotti tutti gli ingredienti, non resta altro da fare se non metterlo in funzione e dedicarsi ad altre attività, per poi gustare il succo freschissimo. Il sistema di spegnimento automatico evita qualsiasi rischio di dimenticanza.

Si raccomanda, naturalmente, di gustare il succo fresco e appena preparato, al fine di evitare che le sostanze nutrienti, il gusto e l’aroma si disperdano. L’estrattore permette di ottenere una quantità di succo rilevante, molto di più di una centrifuga, con scarti solidi ridotti al minimo, in quanto riesce a ricavare i liquidi anche da prodotti del tutto solidi, quali possono essere appunto la frutta secca o i cereali.

Alcuni elementi da considerare nella scelta di un estrattore

Quando si decide di acquistare un estrattore di succo, è molto importante prestare attenzione ad alcune particolarità che permettono di ottenere un risultato migliore e di velocizzare il lavoro.

Un tubo di introduzione degli ingredienti piuttosto ampio permette di inserire una maggiore quantità di frutta e, di conseguenza, di ottenere molto più succo, una soluzione ideale soprattutto per le famiglie numerose o per chi è solito consumare il succo spesso a tavola.

È molto importante anche la facilità di smontaggio e di pulizia, verificando quindi che le parti dell’apparecchio siano facilmente lavabili, meglio ancora se in lavastoviglie.