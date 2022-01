Escort Advisor: classifica delle Migliori Escort 2021

Madrine Le Donatella + report settore EscortAdvisor

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort del 2021. Per l’occasione le influencer e cantanti Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), prestano il volto e svelano le migliori Escort d’Italia che sono state scelte dagli italiani (35 milioni di utenti unici hanno frequentato Escort Advisor lo scorso anno) con le quasi 123.000 recensioni scritte solo nel 2021.

In un video vivace e pieno di curiosità sul settore (online da oggi su Escort Advisor e a cui si accede senza registrazione) le frizzanti conduttrici svelano le preferenze degli italiani quando si parla di escort. Infatti la classifica è stilata direttamente dagli utenti e vengono presi in considerazione il numero delle recensioni ricevute nel 2021, il loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le Escort così vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze durante gli incontri.

Report 2021: un anno di crescita per il sesso a pagamento

Il 2021 si è rivelato un anno di crescita per il settore del sesso a pagamento. Questo lo si vede dai numeri registrati da Escort Advisor: 122.875 recensioni scritte, 35.719.757 di utenti unici annui, 329.541.852 profili escort visualizzati e 565.692430 ricerche sul sito. Inoltre, lo scorso anno sono stati più di 107.664 i numeri di cellulare di escort visibili su Escort Advisor, pari a circa l’82% del totale delle escort che si sono pubblicizzate online nel 2021.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 450.000 recensioni raccolte dal 2015, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

Escort Advisor è il primo sito di recensioni di escort in Europa, in Italia ha oltre 3 milioni e 800 mila utenti unici mensili ed è tra i siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com – Amazon). È attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.