Emergenza Covid: Obbligo vaccinale in Italia per tutti i cittadini over-50

Emergenza Covid-19, in Italia cambiano ancora le regole con decisioni che avranno un forte impatto sulla cittadinanza: con l’ultimo Decreto Covid approvato il 5 gennaio dal Consiglio dei ministri scatta infatti l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over-50.

Il Cdm, spiega il Premier Draghi aprendo ieri la riunione dei Ministri, «ha approvato un Decreto legge per rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione».

Il Presidente del Consiglio ha poi spiegato ancora come l’intervento dell’obbligo vaccinale – scongiurato l’estensione a tutta la cittadinanza, come avevano proposto Pd-LeU-Forza Italia – resta utile «per salvare vite, vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo».

advertisement

Non v’è stata alcuna conferenza stampa per spiegare più nel dettaglio le misure intraprese con il nuovo Decreto Covid (oltre all’obbligo anche nuove norme per Green Pass, scuola, negozi e smart working) dunque non resta che attendere la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, più che altro per carpire le date effettivo dell’entrata in vigore delle norme.

Salvatore Battaglia

Presidente accademia delle Prefi