Emergenza Covid: domani scuole chiuse a Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): "Al momento non riapriamo le scuole. Domani 11 gennaio sanificazione di tutti gli istituti scolastici pubblici e privati. In queste ore ho già convocato una riunione con tutti i dirigenti scolastici per valutare l'evolversi della situazione".

“Abbiamo una situazione complessa nelle scuole e dunque a Somma Vesuviana attendiamo ancora per la riapertura. Abbiamo ben 26 positivi nella platea scolastica del secondo circolo didattico di cui 15 bambini.

Abbiamo ben 46 positivi nella platea scolastica della Scuola Media Statale San Giovanni Bosco – Summa Villa, di cui 42 alunni. Abbiamo almeno 27 positivi nella platea scolastica del Terzo Circolo Didattico di cui almeno 20 bambini.

Abbiamo ben 85 positivi nella platea scolastica del Liceo Scientifico, di cui 80 studenti. Abbiamo almeno 15 positivi nella platea scolastica dell’Istituto Maria Montessori, 4 positivi presso il Montale.

La situazione però potrebbe essere in cambiamento. Dunque pochi minuti fa ho emanato ordinanza sindacale con la quale indico in tutte le scuole di Somma Vesuviana, la sanificazione per la giornata di domani.

Inoltre, in questi minuti ho già convocato una riunione con i dirigenti scolastici per arrivare insieme ad una decisione e valutare aperture o chiusure”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.