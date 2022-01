Due arresti per furto a Quartu

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato un diciottenne e un 35enne, entrambi algerini irregolari sul territorio nazionale. I due poco prima, dopo aver asportato merce varia per un valore complessivo di circa €70, sono stati bloccati all’uscita del supermercato Carrefour di via Marconi dal personale addetto alla vigilanza che ha potuto riscontrare come questi non avessero pagato il corrispettivo alle casse e avessero tentato di allontanarsi con la merce rubata. All’arrivo dei Carabinieri richiesti su utenza 112 i due sono stati a questi ultimi consegnati. I fermati sono quindi stati condotti presso gli uffici della locale Compagnia dell’Arma e denunciati in stato di libertà in relazione a quanto verificato. Gli oggetti rubati sono stati immediatamente restituiti ai gestori del punto vendita.