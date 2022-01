Domenica 30 gennaio visita al sito di Pinn’e Maiolu di Villanovaforru per la giornata del Turista

In occasione della 1^ Giornata del Turista del 2022, domenica 30 gennaio 2022, la Soc. Cooperativa Villanovaforru e il Parco e Museo Genna Maria di Villanovaforru, propongono la visita all’inedito sito di Pinn’e Maiolu, recentemente inaugurato.

Il sito è un interessante insediamento nuragico scoperto per caso nei primi anni ’80 del secolo scorso, composto da vari ambienti multiformi, attraversati da scale, passerelle lastricate e canalette di deflusso e convogliamento delle acque.

Programma:

– h. 12 e h. 15: visite guidate al sito di Pinn’e Maiolu

– h. 10, 11, 16: visite guidate al nuraghe e villaggio di Genna Maria

– Museo aperto dalle h. 9.30 alle h. 13 e dalle 15.30 alle h. 18

advertisement

Costi:

– Visita a Pinn’e Maiolu gratuita, con l’acquisto del biglietto cumulativo al Parco e al Museo Archeologico (6 Euro intero e 5 Euro ridotto)

– Visita a Pinn’e Maiolu a pagamento, se non si abbina al biglietto del Parco e Museo: 3 Euro intero e 2,50 Euro ridotto.

AVVISO: in caso di pioggia o condizioni meteo avverse, l’area di Pinn’e Maiolu non è visitabile e in ogni caso non può esserlo, se si dovessero creare formazioni fangose lungo il suo percorso.

Le prenotazioni, indispensabili, scadono il 28 gennaio: 070 9300050 – 333 1760216 (anche whatsapp) museo@comune.villanovaforru.ca.it – turismoinmarmilla@gmail.com

IMPORTANTE: è obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso del super green pass

AVVISO: l’evento si svolgerà rispettando tutte le norme comportamentali, riguardanti le disposizioni anti Covid.

I ristoranti locali, proporranno menù turistici:

“Funtana Noa” Ristorante (070 9331020)

PRANZO: ravioli pomodoro e basilico; Nuorese (carne di maiale gratinata su pane carasau aromatizzato); contorno; calice di vino, acqua; caffè – 15 Euro adulti, 10 Euro bambini

“Le Strutture” Ristorante (331 6232073)

PRANZO: malloreddus alla campidanese; braciola di maiale con contorno; vino della casa, acqua; frutta di stagione; caffè – 15 Euro adulti, 10 Euro bambini

______________________

Info:

Parco e Museo Genna Maria

Villanovaforru (Sardegna)

070 9300050

www.gennamaria.it