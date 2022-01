Domani in prima serata su Rai 1 VERONICA PERSEO torna a “TALI E QUALI”.

I migliori talenti di quest’anno sfideranno la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019.

Domani, sabato 28 gennaio, VERONICA PERSEO torna a “Tali e Quali”, programma spin off di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. I migliori talenti dell’edizione di quest’anno sfideranno in una finalissima la cantautrice sarda, vincitrice della prima edizione nel 2019 grazie alla sua magistrale imitazione di Lady Gaga in “Shallow”.

Veronica Perseo è attualmente in radio con “RICOMINCIO DA ME” (https://bfan.link/ricomincio-da-me), brano scritto con Marcello Balestra e Marco Baracchino, nel quale racconta la sua storia personale, quella di una donna che si è persa ed è alla ricerca di un suo posto nel mondo, la storia di una persona fragile che ha toccato il fondo ma che lotta ogni giorno per risalire e ricominciare, la storia di un’artista che affida il rumore del cuore alla musica e al mare, in grado di guarire, ascoltare e, onda dopo onda, trascinare via ogni incertezza.

È disponibile anche il videoclip su YouTube, girato con il suo pianoforte nel freddo mare d’inverno in Sardegna, luogo dove Veronica ha scelto di purificarsi: https://youtu.be/dLEBbCSqaEk.

Veronica Perseo, classe 1995, è una cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana. All’età di 10 anni inizia a studiare pianoforte e solfeggio al Conservatorio di Cagliari, dove si laurea nel 2018. Il suo percorso di formazione musicale, oltre al pianoforte, si basa sullo studio del canto moderno, della recitazione e della danza e su varie attività musicali formative. Durante il 2017 apre diversi concerti di importanti cantanti e cantautori italiani quali Nicola di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Don Backy, Sandro Giacobbe e Gino Sant’Ercole, esibendosi e duettando con alcuni di loro. Nel 2018 sale sul Palco del Teatro Ariston durante la 68° edizione del Festival di Sanremo, cantando con Michelle Hunziker e altre coriste durante un flash mob dedicato alle donne. L’anno successivo partecipa e vince Tali e Quali, prima edizione Nip di Tale e Quale Show su Rai Uno, programma condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in “Shallow”. A seguito di questo trionfo fa il suo esordio nel mondo della musica a marzo 2020 con il suo primo singolo “Vivere a Metà”. Durante le estati del 2020 e 2021 si esibisce come ospite al Festival del Cinema “Filming Italy Sardegna”, condotto da Tiziana Rocca e trasmesso da Rai 2. Ad ottobre 2021 si esibisce come ospite alla Festa del Cinema di Roma in occasione della prima del film “Corpo a corpo” con Veronica Yoko Plebani.